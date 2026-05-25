京華城案進入二審！8人三大車送350卷宗抵高院 最快17：00抽籤分案

台北市前市長柯文哲因為涉及京華城案、政治獻金等案，一審被判17年。（記者楊心慧攝）

台北市前市長柯文哲因為涉及京華城案、政治獻金等案，一審被判17年。柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等7名被告與檢方皆提起上訴。台北地院今天上午將相關書證送至高等法院，出動8名行政人員，以「人力推車」的方式，護送高達350宗卷於9時50分送抵高院收案室，預計最快今天下午5時可抽籤分案。

柯文哲一審被認定涉犯京華城案以及政治獻金案，被判處17年徒刑，褫奪公權6年。北檢認為，一審判決未就沈慶京行賄柯文哲1500萬元等列入量刑審酌的事實基礎，有量刑過輕之虞，對柯文哲、沈慶京等9人提出上訴。

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柯文哲不滿一審判決、不認罪，提起上訴。其餘被告應曉薇、沈慶京、黃景茂、李文宗、李文娟、端木正也紛紛提出上訴，至於目前本案最先判決確定的2名被告彭振聲以及邵琇佩已初步完成執行程序，其餘僅須待緩刑期滿。

由於全案卷宗多達350宗，北地今上午出動8名行政人員，以3輛推車將卷證送往高院，待正式分案審理。柯文哲案一審因涉及貪污及洗錢案件，由「重大金融犯罪專庭」承審；二審則將改由「貪瀆專庭」審理。

依規定卷宗超過100公分或備受矚目重大刑案，皆須先召開停分會議。據悉，高院下午將先召開「特別停分」小組會議，討論承審法官是否暫停分案及停分額度，再進行電腦隨機抽籤，預計今天下午5時左右抽籤分案。

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