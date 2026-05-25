美伊和談進度放緩 CBS：伊朗最高領袖複製「賓拉丹模式」隱匿

美媒引述情報指出，因防範遭美以聯軍定位斬首，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）正複製過去賓拉丹（Osama bin Laden）的隱蔽模式，停用電子通訊並改由實體信差傳令。（路透資料照）

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國官員相信，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）目前藏身於未公開地點，並停止使用大部分電子通訊設備，改由信差系統與政府及軍方高層聯繫，以降低遭敵方定位風險。由於訊息往返需經多層傳遞，美伊談判進度也因此明顯放慢。

CBS News報導指出，美方官員研判，穆吉塔巴可能在大規模空襲期間受傷。美方情報分析認為，其父、前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）可能已在先前空襲中身亡。穆吉塔巴為防範精確斬首行動，目前正隱匿於不詳的地點。

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軍事專家指出，此類完全切斷電子通訊、改採人力傳訊的做法，與過去基地組織前首腦賓拉丹（Osama bin Laden）的避追蹤模式相似。由於他完全切斷了現代電子通訊，導致包含伊朗政府高層與談判代表在內，目前皆無法直接與其取得聯繫。

美伊和談現時差 資訊往返耗費數日

情報顯示，美方與授權談判的伊朗代表溝通時，任何條約修改方案都必須送往莫傑塔巴哈米尼的隱匿點。官員向CBS News表示，由於必須依賴原始的信差網絡，其收到的資訊皆已過時，導致雙方確認條款的時間明顯拉長。

一名美國官員表示，觀察伊朗官員試圖摸索如何與其最高領袖聯繫，過程極其混亂，部分官員甚至無法即時取得回覆。目前美伊雙方已原則上同意重新開放荷姆茲海峽的和平草案，白宮與伊朗官方目前均未對相關通訊安排發表正式評論。

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