免費營養午餐納私立國中小 何欣純質疑盧秀燕跟著高市走、什麼都慢半拍

民進黨台中市長參選人何欣純質疑盧秀燕，營養午餐國中小全面免費慢半拍。（記者蘇金鳳攝）

台中市長盧秀燕今天宣布免費營養午餐加碼增加私立國中小，民進黨中市長參選人何欣純表示，這是她最早提出的政見，盧秀燕終於再次接受同意了，更質疑盧秀燕根本就是看到前天高雄市也宣布營養午餐納入私立國中小學生，如同當時台北市先宣布營養午餐免費，盧市長才跟著，什麼都慢半拍。

何欣純表示，台中孩子營養午餐，她堅持不分私立國中小的孩子通通免費，盧市府今天鬆口宣布，「我支持」！

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何欣純表示，「營養午餐免費不該分公私立孩子」這件事，她最早於今年年初便公開宣示，並納入政見。

何欣純指出，她看到昨天高雄市宣布營養午餐納入私立國中小學生，盧市長趕緊跟著宣布。跟之前一模一樣，台北市宣布營養午餐免費，盧市長才跟著。

她強調，自己雖然還不是市長，但她知道市長該做什麼，用心照顧市民，就是市長唯一要考量的事，不是為了比拚自己的網路聲量，或是政治利益，猶豫盤算不作為，什麼都慢半拍，所以拖拖拖、慢慢慢！

何欣純強調，盧市長不做的、或是做不足的，也不用期待國民黨中市長參選人江啟臣，就由何欣純來做。

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