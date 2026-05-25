地方自治傳奇張榮藏證實不選 嘉市東區議員新舊交鋒

嘉市副議長張榮藏證實不再選。（資料照）

下屆嘉義市東區（第1選區）議員選舉，除現任議員競選連任，還有新秀、前議員再次挑戰搶出頭，已當10屆議員、以最高齡副議長張榮藏動向受地方關注，他近日證實下屆議員選舉不再競選連任，多名新舊勢力競逐，將激化地方選情。

張榮藏近半世紀以來，堅持不買票、不包工程、不經商「清白參政」路線，貫徹「民眾至上，服務第一」理念，在死忠選民支持下，已任10屆議員，更是唯一曾與「嘉義媽祖婆」許世賢競選市長，目前仍活躍政壇的政治人物，以最高齡85歲當選副議長，成為台灣地方自治傳奇。

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86歲張榮藏表示，下屆議員若參選並當選，議員任期一屆4年，屆時他已經90歲，希望「留時間給自己」，決定不再競選連任。

本屆東區議員原有10席，無黨籍議員李奕德病逝，無黨籍議員戴寧因案解職，現任8席議員包括國民黨議員傅大偉、張敏琪、陳家平、郭定緯，民進黨議員黃露慧、黃盈智，無黨籍議員張榮藏、顏翎熹。

地方人士分析，張榮藏下屆不再參選，東區議員出現新的3席參選空間，除有前議員郭文居、民進黨提名前議員凌子楚再次挑戰，新秀包括國民黨籍律師梁樹綸、政治素人洪斐昭、民眾黨徵召林昱孜、台聯黨徵召何苡睿、網紅克莉絲汀等，且嘉市選民自主性高，將增加現任議員競爭壓力。

另，前議員洪有仁也有鄉親勸進再戰東區議員選舉，洪有仁表示，最近承攬到台積電廠區招工工作，「忙著做工」還沒時間想，謝謝關心。

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