高鐵今天每小時3班自由座站站停 「末班車」時間曝光

高鐵今天清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中，今天全天均以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客。（記者黃宜靜攝）

高鐵今天（25日）清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中，為此今天全天均以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客（整點、20分、40分）。高鐵公司表示，將利用夜間維修時間，進行詳細查修，期盡快找出異常根因，避免類似事件再度發生，並表示今天末班列車發車時間有修改。

高鐵公司表示，搶修期間高鐵同步啟動「運具聯防」，引導旅客改搭台鐵、客運等其他交通運具，各車站也加強廣播說明營運調整，並提供麵包、飲水給到站旅客。對於今日受影響旅客，該公司再度表達萬分歉意，並將協助旅客退費。

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高鐵正常營運情況下，每日末班車南港到左營是晚上10點5分發車，左營到南港末班車發車時間為晚上10點10分；南港到台中末班車為晚上10點50分，左營到台中末班車為晚上10點55分，末班車抵達終點站時間皆為晚上11點59分。

高鐵公司提醒旅客，由於營運調整連帶造成今日末班列車發生時間與平日不同，敬請預計夜間乘車旅客注意末班車時間，避免延誤行程，今日末班列車發車時間為晚上9點40分從南港站發車前往左營站，晚上10點40分南港站發車前往台中站；左營站北上前往南港站末班車則是提早到晚上9點40分發車，北上到台中末班車則是改為晚上10點40分。

高鐵公司表示，今天清晨進行營運前準備作業時，發現苗栗到台中路段號誌訊號異常，影響巡軌作業，立即成立緊急應變中心進行搶修，同步進行營運調度、啟動「運具聯防」並發布訊息通知旅客。自早上8點起取消原班表各車次，改每小時由端點站各分別發出3班次列車，以全力疏運旅客。但因列車透過受影響區域，須配合搶修作業，故部分列車必須以慢速通過受影響區域，造成不便，敬請旅客見諒。

高鐵公司提醒旅客，即日起一年內均可辦理退費並免收手續費，只要列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費；購買受此事件影響而中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價；持對號座車票改乘自由座的旅客，可於乘車日（含）起1年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

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