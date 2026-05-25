蕭旭岑：赴中所有行程都有向馬英九報告 將提告金溥聰

總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，基金會今日上午由馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰等人舉行記者會。（記者王藝菘攝）

總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，基金會今日上午由馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰等人舉行記者會。基金會執行長戴遐齡表示，去年國民黨宣布蕭旭岑擔任副主席之後，蕭旭岑隨即赴中拜會國台辦主任宋濤，馬英九對此事完全不知情。對此，蕭旭岑回應，他到大陸的所有行程，都有向馬英九報告，電視、網路、報紙都有報導，誰能瞞住任何消息？「金先生等人不該為了打擊我，用抹黑鬥臭的方式，社會不會認同」。他決定提告金溥聰等今天開記者會的人士。

蕭旭岑還說，今天是金溥聰因為他說侯友宜選前之夜不讓馬上台的人而告他的案件開庭日，金以前開庭一定親自到場，而且今天金還傳訊證人要問，今天卻為了鬥爭他而放棄出庭開記者會，這種本身具有利益衝突的行為就是挾怨報復。

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑表示，所謂未入帳的捐款，是因馬前總統卸任禮遇即將結束，部分企業與台商希望能捐給馬總統個人。在2024年3月相關的捐款向馬總統請示之後，馬總統指示一切用於公用，此一部分都有向調查小組說明。至於那張照片，印象中是其中之一。有拍照也證明他光明正大，沒有任何問題。

至於馬英九去年未出席「馬習會10週年研討會」活動，蕭旭岑說明，真正原因是10月28日夫人周美青轉來榮總醫生的建議，建議馬前總統不宜再出現任何公開活動，但因11月1日已經答應上任的國民黨主席鄭麗文，所以協調只出席不致詞，但仍然被媒體拍到大哭的畫面。因此決定馬前總統不再出席任何公開活動，這是總統及馬家人及夫人都知情且同意的事，「如果我所言不實，歡迎馬家人及夫人發新聞稿來駁斥我」。

蕭旭岑說，今天公布的大部分資訊，調查小組都查過了，他也有舉證說明，相信調查報告內容都有。金先生等人卻執意開記者會散佈不實訊息，他決定提告金先生等今天開記者會的人士。另外也懇請調查小組公布調查報告，讓大眾知道真相。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法