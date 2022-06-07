台北市府網軍案懲處出爐！不只「LovError」記過 科長也要處分

台北市政府近來爆發「網軍」風波，多名市府員工接連被爆出在上班時間利用北市府IP發文帶風向，其中，台北市會展產業發展基金會林姓員工今天確定記過兩次、考績丙等；交通局科長林育生、觀傳局科員宋承恩也都將懲處。（資料照）

2022/06/07 19:36

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市政府近來爆發「網軍」風波，多名市府員工接連被爆出在上班時間利用北市府IP發文帶風向。台北市政府召開考績會懲處，台北市會展產業發展基金會（簡稱會展基金會）林姓員工決議記過兩次、考績丙等、無年終獎金；交通局科長林育生今經考績會討論，確定會有行政處分，觀傳局則最快週四針對科員宋承恩開考績會公布懲處結果。

民進黨台北市議員王閔生日前質詢指出，PTT帳號「LovError」發表多篇文章，身分與內容被網友抓包不合理，IP位置在市府。台北市資訊局清查後，確認為會展基金會林員發文，王閔生還抓到，林員稱確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間沒領到薪水，經查證是說謊，痛批造謠。

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網紅「四叉貓」劉宇也陸續在臉書發文爆料，台北市長柯文哲的隨行攝影陳柏瑞、交通局運輸資訊科長林育生、觀傳局宋承恩等人，在上班時間利用市府IP發文帶風向推文，攻擊執政黨。台北市政府事後出面證實無誤，強調均屬於個人行為，將送獎懲委員會討論是否不當及相關懲處。

會展基金會指出，林員在上班時間從事私務事證屬實，且發文留言則數，及近兩年皆有此情事，顯為「常態性行為」，又因此造成外界誤解會展基金會為網軍基地，加上文中稱未給薪水坦言說謊，對基金會聲譽有重大影響，6日人評會決議記過兩次，年度考績丙等，無年終獎金。

交通局表示，今日上午已召開考績會，林育生將有行政處分，處分額度仍須機關核定為準。觀傳局表示，初步了解，宋承恩承認帳號，但辯稱不是網軍，而宋承恩在上班時間上PTT，因此將召開考績會，最快週四有懲處結果。至於陳柏瑞，市府表示，下午開過考績會，待首長簽核，將合併後公布。

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