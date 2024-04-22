「想被打頭還是被我摸？」 新北音樂狼師藏身校園20年

民進黨立委范雲與新北市議員顏蔚慈召開記者會，揭露新北市一名呂姓音樂老師，多年前假藉教鋼琴，藉機猥褻未成年國小學生，造成受害學生身心嚴重受創，狼師藏身校園20餘年。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/04/22 11:28

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〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨立委范雲與新北市議員顏蔚慈今（22）日上午召開記者會，揭露新北市一名呂姓音樂老師，多年前假藉教鋼琴，藉機猥褻未成年國小學生，造成受害學生身心嚴重受創，狼師卻藏身新北校園20餘年，要求狼師曾任職學校展開普查，並呼籲「猥褻性侵零容忍」，修法規範妨害未成年人性自主追訴期應自成年起算。

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顏蔚慈指出，呂姓男子約於20年前在新北某國小任職，受害者於國小四五年級時跟隨呂男學習鋼琴，卻多次在家教時被上下其手伸進內衣裡摸胸，心裡留下極大創傷，陰影至今難以抹滅，近日意外知悉呂男依然在校園教書，因不願再有任何未成年孩子受害，決心揭露並要求對狼師惡行嚴懲不貸。

當事人劉小姐控訴，狼師會假藉「打拍子」將手放在她的大腿上，甚至直接把手伸進她的衣服內摸胸部、摸大腿，當她彈錯時，狼師還會問說「你現在彈錯了，你想要被我打頭，還是要被我摸」；即便她之後請表姊陪伴上課，狼師仍在表姊面前觸摸她的大腿。

顏蔚慈指出，呂男現就職於新北一所國小，根據學校師生及家長反應，呂男平常習慣性接近國小女生，上課都叫穿裙子的同學坐第一排上下打量，網路上更有學生指出老師疑似在辦公室觀看色情影片，令學生反感厭惡，每次上課都是人人自危。

顏蔚慈說，事發當時呂男任職的國小接獲受害者申訴後已啟動調查程序，而根據「性別平等教育法」第34條規定，調查發現行為人於不同學校有發生疑似校園性別事件之虞，應通知其現職及曾服務之學校配合進行事件普查，新北市教育局更應立即啟動調查，督導現職學校主動查核學生留言反應的情況，不要漏接任何一個可能受到傷害的孩子。

范雲︰推動修法 追訴期應自成年起算

范雲則說明，本案對狼師除了能啟動校園性別事件調查外，涉嫌妨害性自主的刑法部分，則會因為已過20年追訴期而使狼師逃過刑事判刑，她指出，兒少受到性侵猥褻的當時年紀尚輕，可能不知自己遭受侵害，或是迫於權勢與加害人有巨大的權力不對等，因此難以求助，過去幾年已有許多件因追訴期過短對兒少性侵猥褻難以確實定罪的案子，有所有受害人皆過追訴期使狼師逍遙法外的，也有十幾名受害人但只有兩名仍在追訴期內的狀況。

范雲表示，她在2022年就已提出「刑法第80條」的修法草案「妨害兒少性自主罪刑事追訴期應自成年起算」，本案再次凸顯刑法80條修法必要性，她會再次推動修法與用力監督，以回應兒少時期遭性侵猥褻被害人的需求。

新北市議員顏蔚慈（右）今天偕同立法委員范雲（左）召開記者會，揭露某國小教師涉猥褻案。（顏蔚慈辦公室提供）

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