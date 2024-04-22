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首頁　>　社會

新北某國小師校外教鋼琴涉猥褻 教局：已停職啟動調查

新北市議員顏蔚慈（右）今天偕同立法委員范雲（左）召開記者會，揭露某國小教師涉猥褻案。（顏蔚慈辦公室提供）

新北市議員顏蔚慈（右）今天偕同立法委員范雲（左）召開記者會，揭露某國小教師涉猥褻案。（顏蔚慈辦公室提供）

2024/04/22 11:55

相關新聞：「想被打頭還是被我摸？」 新北音樂狼師藏身校園20年

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一名呂姓音樂老師多年前在外教授鋼琴，遭指控猥褻國小學童，造成受害學生身心受創，事發至今仍任教於新北的國小，新北市議員顏蔚慈今天與立委范雲召開記者會，要求狼師曾任職的學校展開普查。對此，市府教育局表示，已暫停該師職務並啟動調查，若調查屬實將嚴懲不貸。

教育局副局長歐人豪表示，本案推估發生時間約在25年前，相關學校4月14日知悉的第一時間即進行通報，並在4月15日召開性平會，決議暫停該師職務並離開校園，以確保師生安全。

歐人豪表示，為落實性別平等正義，將盡可能搜集案件相關事證，在案情尚未釐清並完成調查之前，將擱置該師退休申請，如調查屬實，將依情節嚴懲。

歐人豪強調，教育局已督導學校依性別平等教育法進行調查，主動尋找該師曾個別指導的學生，倘若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸。鼓勵被害人向當時就讀學校申請調查，如發現身旁有疑似被害人，可以提出申請，讓行為人接受法律制裁，市府將協助連結法律諮詢及輔導諮商等資源。

另外，教育局將增強師生正確性平觀念及自我保護意識，並辦理教師性平防治研習，每年至少2小時，落實性別平等教育工作。

陳情人在網路貼文，揭露新北市某教師涉及猥褻。（顏蔚慈辦公室提供）

陳情人在網路貼文，揭露新北市某教師涉及猥褻。（顏蔚慈辦公室提供）

新北市教育局副局長歐人豪表示，相關學校知悉後，已立即停止該師職務，並啟動調查。（教育局提供）

新北市教育局副局長歐人豪表示，相關學校知悉後，已立即停止該師職務，並啟動調查。（教育局提供）

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