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    上班用PTT造謠被記過、沒年終 台北市會展基金會員工公開道歉

    台北市政府近來爆發「網軍」風波，多名市府員工接連被爆出在上班時間利用北市府IP發文帶風向，其中，台北市會展產業發展基金會林姓員工今天確定記過兩次、考績丙等。（資料照）

    台北市政府近來爆發「網軍」風波，多名市府員工接連被爆出在上班時間利用北市府IP發文帶風向，其中，台北市會展產業發展基金會林姓員工今天確定記過兩次、考績丙等。（資料照）

    2022/06/07 22:24

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府近來爆發「網軍」風波，多名市府員工接連被爆出在上班時間利用北市府IP發文帶風向。台北市政府召開考績會懲處，台北市會展產業發展基金會（簡稱會展基金會）林姓員工決議記過兩次、考績丙等、無年終獎金；會展基金會表示，林員發聲明道歉，內容提到在PTT上所說的言論道歉，網路上所有言論是他個人行為並負所有責任。

    台北市會展產業發展基金會副執行長陳文鑠受訪表示，已核定針對林姓員工記過2次、年度考績丙等、無年終獎金，林員也發布道歉聲明，但聲明因涉及個人資料無法對外公布，內容主要是針對他的所做所為跟大家道歉，他本人雖同意聲明被揭露，但還是要有程序，並確認是否涉及個資。

    由於各界關注、記者質疑為何不公布後，陳文鑠才鬆口表示，道歉聲明包含3個重點，對於他個人在上班時間未能遵守員工使用資通訊裝置應注意事項，用公務電腦在網路上從事非公務事務、違反紀律，他對此承認錯誤。

    陳文鑠指出，林員在網路上說居家隔離期間沒領新水，未依據事實陳述，願接受相關懲處，日後也不再犯，最後他要對在PTT上所說的言論道歉，網路上所有言論是他個人行為，並負所有責任。

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