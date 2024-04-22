5億高中生告白被拒心情曝光！林同學作證︰從沒說過喜歡同性

5億高中生案夏男偽造文書今天再度開庭，林姓同學出庭作證，強調賴生只對異性有興趣，曾對女同學告白，兩人從沒有討論過同性戀或同性結婚話題。（記者陳建志攝）

2024/04/22 11:47

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中地院今天再次開庭，並傳賴生高中最要好的林姓同學出庭作證，林男表示，高三下課時曾拍他屁股捉弄他讓賴生很不爽，且只聽他說過喜歡異性，還曾對班上女同學告白被拒絕，當時曾透露心情表示「我這麼優秀她怎麼不喜歡我？」，從沒說過喜歡同性或要同性結婚；檢察官表示，從林男證詞可知，賴生不僅喜歡女生，且對於男性碰觸身體感到厭惡，本案定5月3日辯論終結。

台中地院今天傳賴生高中最要好的林姓同學出庭作證，林生目前就讀大學一年級，因有重度聽力障礙，詰問時由通譯協助回答，林生表示，他和賴生座位就坐在隔壁，兩人常互動，強調記得高三某次下課在教室，他嘻皮笑臉摸賴生的屁股捉弄他，賴生很不爽，後來還跟導師說，老師後來有告訴他賴生不喜歡別人碰觸他身體。

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林生表示，雖然他和賴生不錯，但是兩人關係沒有很親密，因為「自己對男生沒有興趣」，且賴生也說過，他只對異性有興趣，兩人從沒有討論過同性戀或同性結婚話題，一直到去年4月最後在學校碰到他，賴生都沒跟他說過有一個很依賴的男性友人，或請他幫忙處理土地的事情，更沒有說過自己要結婚。

林生還表示，賴生曾經跟他說過喜歡班上一名女同學，且向她告別但是被拒絕，還透露當時他的心情表示：「我這麼優秀她怎麼不喜歡我」，並拿手機照片讓他看自己有多少坪的土地和地契，到去年3月畢業旅行時，自己覺得女生還是不喜歡他，但是賴生對他還是沒有放棄，感覺想找她但是不敢。

檢察官詰問後當庭表示，從林生的證詞可知，賴生不僅喜歡女生，且對於異性的肢體碰觸感到厭惡；因夏男律師表示，今天才詰問完最後一位證人，還需要時間整理證人的言詞，希望今天不要辯論終結，審判長林依蓉最後決定本案改5月3日辯論終結。

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