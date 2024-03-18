5億高中生案 律師：多人作證賴小弟是異性戀者 案情有相當程度進展

賴母律師許哲維（圖）今天表示，經過多位證人出庭作證，賴小弟是異性戀者已經是無庸置疑，認為案情有相當程度進展。（記者陳建志攝）

2024/03/18 23:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市北屯區身價超過5億元的賴姓高中生，去年5月4日和夏姓男子同性結婚，不到2小時卻墜樓身亡，夏男被控殺人罪不起訴，但檢察官認為兩人並無結婚真意，將夏男依偽造文書起訴。台中地院今天傳喚賴生母親、高中導師、輔導老師，還有戶政事務所張姓戶政人員出庭作證，賴母的律師許哲維陪同出庭後表示，經傳喚多位證人後，賴小弟是異性戀者已經是無庸置疑，兩人因何種原因結婚，也已獲得相當程度的釐清，認為案情已有相當程度進展。

夏男偽造文書今天開庭，賴生的母親出庭作證時強調，兒子喜歡女生，曾拿過存在手機，自己喜歡女同學的照片給阿公和她看，阿公還跟他說要對人家好一點、要有禮貌，強調「我兒子喜歡女生，不喜歡男生，我當母親的很了解」，法官當庭秀出賴生手機裡一名女同學的照片，賴母一眼認出說：「對！給我們看的女同學就是她」，強調兒子不可能和同性結婚。

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賴生就讀高中的施姓導師今天出庭作證時也表示，賴生不喜歡男同學碰觸他的肢體，印象中曾有同學打鬧時拍他的屁股，覺得不舒服來跟她報告，並說從高二就喜歡班上一位女同學，兩人也一起寫作業、討論功課，並在高二下學期時跟這位女生告白，但是被拒絕，賴生一時無法接受，有寫了一些讓女同學覺得受威脅的字眼，女同學後來跟她說此事，還將相關的信件和對話傳給她，因此在高三上學期找賴生來輔導，並轉介到由輔導室進行生活輔導，從來沒聽她說喜歡同性。

賴母的律師許哲維開庭後受訪表示，覺得偽造文書部分案情有相當程度的進展，法院已經陸續傳過3名簽結婚書約的證人，今天又傳2位學校老師，1位戶政事務所櫃台人員，還有賴生的媽媽，經過這些證人的證詞，加上有勘驗當天戶政事務所的錄影帶，對於當下兩人基於何種原因結婚，已經獲得相當程度的釐清，此外對於賴小弟的性向，確定他是異性戀者，這也已經是無庸置疑的事情。

至於賴小弟過世已經快滿一年，至今還冰在冰櫃未下葬，許哲維強調，這是家屬的想法，可能是賴母情緒上還無法接受，自己只能尊重，但是謝謝大家的關心。至於殺人罪部分，目前已經提出再議，去年7月就已經發回，由台中地檢署檢察官繼續在偵辦中，目前陸續已開過幾次庭，相信偵辦的檢察官會非常努力幫家屬洗刷這個冤案。

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