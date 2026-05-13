澳洲男抱薩克斯風負氣離家受困垂直峭壁夾縫3天 救援困難

澳洲籍男子受困在台東縣東河鄉山區垂直峭壁的夾縫內，救援困難。（台東消防局提供）

台東縣東河鄉50歲澳洲籍女婿馬修與妻子爭吵後帶蕯克斯風負氣入山，受困在峭壁夾縫中，救援行動今天進入第3天還未救出，但上午已用無人機空投食物飲水及無線電給他，與救援人員保持聯繫；3天還救出人，引起縣議員關切，消防局長盧東發說，受困雖位處低海拔，但屬峭壁叢林且易塌，救援確實困難，但今天天氣好轉，希望很快會有好消息。

這名50歲澳洲女婿5天前疑似和妻子吵架後就失聯，親友想到他曾多次在部落後山的新小馬段爬山，加上經常衝浪體力很好於是前往尋找，果然在該山區發現他的機車，消防局獲報後，前天就展開營救行動，也透過空拍確認受困位置並確認人員平安，但搜救到今天上午仍未成功。

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縣議員許進榮上午質詢時說，原本單純的搜救行動至今已進入第3天，因搜救過程艱辛且受到社會廣泛關注，已演變成重大的社會事件，第一線警消與義消同仁連日奔波、人仰馬翻，辛勞程度不在話下，但待救者營救者雙方相距幾數百公尺，卻遲遲還救不出，到底是什麼原因？

消防局長盧東發回應質詢時表示，目前搜救行動由台東大隊特搜分隊與成功大隊分兩路推進。特搜分隊由泰源入山已抵達預定紮營點，距離受困點約需一小時路程；而成功大隊則由都蘭林道挺進。雖然日前已透過無人機成功定位受困者位置於山溝水源頭上方，且確認其生命徵象穩定，但現場地形極其破碎險峻，救援難度超乎預期。

盧東發說，受困點位於中低海拔的密林與斷崖區域，雖然受困者與搜救隊直線距離可能僅剩數百公尺，但受限於近期降雨導致路徑多處坍塌，搜救人員必須在破碎地形中進行叢林穿越，往往需要一至兩天才能跨越險阻到達現場。此外，受困者所在的峭壁洞穴空間狹小，直升機螺旋槳受限於地勢無法靠近執行吊掛，導致空中救援受阻。

盧東發說，目前救援人員已與受困者取得聯繫及空投物資，正全力克服地形困境，嘗試由受困點側方的腰繞路徑推進，期盼今日下午能有好消息傳出。

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