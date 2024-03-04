5億高中生案偽造文書開庭傳3證人 法官頻確認「這關鍵」

5億高中生偽造文書案今天開庭，賴姓（前左）、李姓（前右）男子出庭作證，強調當時並不知夏男要和誰結婚。（記者陳建志攝）

2024/03/04 19:44

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案去年6月台中地檢署偵結，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，認定是假結婚，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中地院今天上午再次開庭，並首度傳喚在夏男結婚書約上簽名當證人的賴姓男子，以及當天也在場辦理結婚登記的李姓、許姓夫妻，賴男表示，當時以為賴生只是親友，且跟夏男說「恭喜」，卻都沒反應，有覺得怪怪的，審判長林依蓉並一再詢問簽名前是否知道兩人要結婚？賴男表示「不知道」。

夏男偽造文書案今天再度開庭，法官傳喚5月4日在北屯區戶政事戶所辦理結婚登記的李姓、許姓夫妻，還有陪同到場，並在夏男和賴生結婚書約上簽名的賴姓男子出庭作證，這也是賴男首次曝光。

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賴男表示，夏男在請他簽名的過程中，並沒有說要和誰結婚，也沒有介紹站在後方的賴生是誰，賴生整個過程中也沒有點頭等舉動，並說因賴男只穿著短袖、短褲和拖鞋很隨便，不像是要辦理結婚登記的人，一度以為他只是親友或陪同一起來的人。

賴男並表示，簽完名後有跟夏男說：「恭喜」，但夏男沒有說：「謝謝」，也沒有特別的反應，因和一般結婚伴侶會顯露開心的情緒不一樣，當時有覺得怪怪的。

為了釐清兩人是否有結婚真意？審判長林依蓉今天多次跟賴男確認，在結婚書約上簽名前是否知道就是夏男和賴生要結婚？其中因賴男之前在檢察官訊問時曾表示，當時夏男走進戶政所大廳詢問「可以當我們的證人嗎」，審判長跟賴男確認，夏男當時是說「我們」還是說「我」，賴男表示已經忘記了。

審判長林依蓉接著再跟賴男確認，是在簽名前就知道夏男要和賴生結婚，還是在進入戶政事務所，看到夏男和賴生在櫃台辦手續才知道他們要結婚，賴男表示，是在進入戶政所櫃台看到才知道，簽名前並不知道夏男要結婚的對象就是賴生。

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