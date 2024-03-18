5億高中生偽造文書案再開庭 賴母：兒子喜歡女同學不喜歡男生

5億高中生夏男偽造文書案今天再度開庭，賴生的母親（左）首度出庭作證，強調兒子喜歡女同學，不喜歡男生，不可能會同性結婚。（記者陳建志攝）

2024/03/18 14:09

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中地院今天再次開庭，並首次傳賴生的母親出庭作證，賴母提到兒子和阿公感情很好，阿公過世賴生以淚洗面時一度哽咽落淚，並說兒子喜歡女生，曾拿手機裡的照片給她看，並還原5月4日兒子被夏男「騙」出去的過程，強調「我兒子喜歡女生，不喜歡男生，我當母親的很了解」，不相信兒子會同性結婚。

台中地院今天再度開庭，並首度傳賴母出庭作證，檢察官問賴母，賴生是她和誰生的？賴母一開始支支吾吾，後來表示是她和先生生的，檢察官接著問，不過判決說是和公公生的，她才說：「那就是這樣」，並說婆婆如何去驗DNA有這樣的結果她也不知道。還說賴生出生後，就知道這個判決，阿公也跟他說「如果不是阿公領養你，你和媽媽就會被送回大陸（中國）」，並說賴生和她還有阿公（公公）就住在一起，賴生從小就和阿公一起睡，和阿公感情很好，所以阿公在浴室跌倒昏迷時，就怪她沒有把阿公照顧好，阿公過世那段時間常以淚洗面，飯也吃不下，非常的傷心，回憶起這段過往賴母難過當庭落淚。

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賴母並強調兒子喜歡女生，曾拿過存在手機，自己喜歡女同學的照片給阿公和她看，阿公還跟他說要對人家好一點、要有禮貌，可以買飲料請人家，並要他暑假可以邀女同學到家裡玩，強調「我兒子喜歡女生，不喜歡男生，我當母親的很了解」，法官當庭秀出賴生手機裡一名女同學的照片，賴母一眼認出說：「對！給我們看的女同學就是她」。

檢察官並詰問，夏男5月4日當天到家裡來找兒子的狀況，賴母表示，當天早上6點50分左右，夏男就到住處叫門，當時兒子在樓上睡覺，問他找兒子做什麼？夏男就說「阿公留財產給他，他還小要跟他說說明讓他了解」，兒子後來聽到聲音自己下樓，詢問後就跟他說：「等一下要和葬儀社的人一起去拿阿公的骨灰，今天不能出去」，結果夏男就說出去一下，8點就會把他載回來，後來就把他騙出去，還叫他要帶身分證，匆忙間兒子連衣服都沒換，穿著短褲、拖鞋就外出。

賴母還說，因那段時間兒子考上大學，阿公也買了機車給他，正在準備考駕照，很期待接下來的大學生活，並說夏男和兒子在5月4日找他出去前，只有之前夏男要還戶口名簿時見過一次面，兩人根本沒有互動也沒有聯絡，兒子從來沒有跟她說過喜歡男生，更沒有說過要同性結婚。

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