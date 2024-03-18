「水藍條紋衫」有特別魔力？5億高中生案出庭 夏男5次穿同件戰袍

夏男今天出庭時，又穿著同一件藍色條紋POLO衫出庭，是巧合？還是有什麼特殊意義？讓外界感到好奇。（記者陳建志攝）

2024/03/18 20:27

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，依偽造文書罪嫌起訴夏男，法院今天傳喚賴生學校的施姓導師和翁姓輔導老師，以及當天戶政所辦理結婚登記的張姓櫃台人員外，並首度傳賴生的母親出庭作證。夏男在兩位律師陪同下出庭，神色一如以往相當自然，今天並再度穿同一件水藍色條紋上衣出庭，這也是他去年至今第5度穿同一件上衣出庭，讓外界好奇，這件衣服是否有特殊意義或魔力？

夏男偽造文書今天再度開庭，首度出庭作證的賴生母親表示，兒子喜歡女生，曾拿過存在手機，自己喜歡女同學的照片給阿公和她看，阿公還跟他說要對人家好一點、要有禮貌，可以買飲料請人家，並要他暑假可以邀女同學到家裡玩，強調「我兒子喜歡女生，不喜歡男生，我當母親的很了解」，法官當庭秀出賴生手機裡一名長頭髮、長相清秀女同學的照片，賴母一眼認出說：「對！給我們看的女同學就是她」，強調兒子喜歡女生，不可能同性結婚。

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檢察官並問，夏男5月4日當天到家裡來找兒子的狀況，賴母表示，當天早上6點50分左右，夏男就到住處叫門，當時兒子在樓上睡覺，問他找兒子做什麼？夏男就說「阿公留財產給他，他還小要跟他說明讓他了解」，兒子後來聽到聲音自己下樓，詢問後就跟他說：「等一下要和葬儀社的人一起去拿阿公的骨灰，今天不能出去」，結果夏男就說出去一下，8點就會把他載回來，後來就把他騙出去，還叫他要帶身分證，匆忙間兒子連衣服都沒換，穿著短褲、拖鞋就外出。

夏男今天在兩名律師陪同下出庭，態度相當從容，特別的是今天出庭時，又是穿水藍色條紋POLO衫，算一算從去年至今，已經是第5次穿同件水藍條紋POLO衫出庭；去年5月22日，檢方首度傳喚出庭時，他戴著淺藍色口罩，身上就是穿水藍色條紋POLO衫，神色從容；去年8月7日，偽造文書案開庭，又是穿同件水藍上衣；接著今年1月15日、3月4日，還有今天偽造文書案再度開庭，不論天氣如何，都是穿同件水藍上衣出庭，到底是巧合？還是有什麼特殊意義？讓外界感到好奇。

此外，今年才27歲的夏男，面對全國矚目的大案，且每次出庭都有抗議民眾舉牌一路緊隨，態度卻始終相當從容，在法庭內，面對法官詢問和證人的證詞，也幾乎看不出情緒的變化，神情始終相當自然、沉穩，內心世界讓外界相當好奇。

五億高中生案，遭檢察官依偽造文書起訴的夏男（左），去年8月7日出庭時穿著水藍色條紋POLO衫出庭。（資料照）

夏男今年1月5日出庭時，雖身材明顯變胖，但還是穿著同一件藍色條紋POLO衫出庭。（資料照）

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