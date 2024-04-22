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5億高中生案再開庭！夏男是否又穿同件藍衣引猜測

五億高中生案夏男偽造文書今天將再度開庭，外界好奇夏男（右）是否第6度穿同件水藍色條紋POLO衫出庭。（資料照，記者陳建志攝）

五億高中生案夏男偽造文書今天將再度開庭，外界好奇夏男（右）是否第6度穿同件水藍色條紋POLO衫出庭。（資料照，記者陳建志攝）

2024/04/22 07:32

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中地院今天將再次開庭，繼上次傳賴生母親，還有賴生學校導師、輔導老師，都證稱賴生喜歡女生，從沒聽他說喜歡同性，今天審判長將再傳賴生在學校最要好一名男同學出庭作證，而夏男去年至今5度出庭都穿同一件水藍色條紋上衣，今天出庭時是否再度穿同件水藍色條紋POLO衫？也讓外界好奇。

夏男偽造文書上次（3月18日）開庭時，檢察官請求傳賴生母親、賴生施姓導師、翁姓輔導老師出庭作證，賴母重現去年5月4日夏男到家裡找兒子的狀況，夏男當時表示：「阿公留財產給他，他還小要跟他說明讓他了解」，兒子後來聽到聲音自己下樓，詢問後就跟他說：「等一下要和葬儀社的人一起去拿阿公的骨灰，今天不能出去」，結果夏男就說出去一下，8點就會把他載回來騙他出去，還叫他要帶身分證，強調兒子只和夏男見過兩次面，更沒有說過要同性結婚。

賴生就讀高中的施姓導師、翁姓輔導老師出庭作證，導師表示，賴生不喜歡男同學碰觸他的肢體，印象中曾有同學打鬧時拍他的屁股，覺得不舒服來跟她報告，並說從高二就喜歡班上一位女同學，兩人也一起寫作業、討論功課，並在高二下學期時跟這位女生告白，但是被拒絕，賴生一時無法接受，有寫了一些讓女同學覺得受威脅的字眼，女同學後來跟她說此事，還將相關的信件和對話傳給她，因此在高三上學期找賴生來輔導，並轉介到由輔導室進行生活輔導，從來沒聽她說喜歡同性。

因上次開庭時，賴生的導師表示，賴生在學校時和班上一名男同學特別要好，檢察官請求今天傳該名男同學出庭作證。

案發至今，每次公開露面總是態度從容的夏男，去年5月22日，檢方首度傳喚出庭時，身上穿著一件水藍色條紋POLO衫，去年8月7日，偽造文書案開庭，又是穿同件水藍上衣，接著今年1月15日、3月4日，還有上次3月18日開庭，連續5次，不論天氣如何，都是穿同件水藍上衣出庭，到底是巧合？還是有什麼特殊意義？讓外界感到好奇，今天開庭是否又是穿同件水藍色條紋POLO衫？也成為外界關注的焦點。

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