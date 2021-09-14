江啟臣：我不是「台灣國民黨」 外界無須懷疑對核心價值的忠誠度

國民黨主席江啟臣。（資料照）

2021/09/14 09:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣今天上午接受廣播節目專訪，對於主持人形容自己是土生土長的台灣人，被定義為本土派，黨內有些人懷疑他對國民黨核心價值的忠誠度，他回應表示，外界無需懷疑他，如果自己對國民黨沒有忠誠，早就會離開，而且過去17個月黨魁任期他無怨無悔。

江啟臣還說，有人認為他比較本土，可能與國民黨的核心思想不能貼合，但他並非所謂的「台灣國民黨」，而是「中國國民黨」，他並強調，國民黨的問題不在於名字，而是核心價值，國民黨是創建中華民國的政黨，沒必要否定自己，否則應該解散。

請繼續往下閱讀...

江啟臣指出，自己擔任國民黨主席後，一再強調是國民黨過去悖離了中華民國路線，國民黨總理孫中山的思想放在今天，其實還滿符合今日自由民主、苦民所苦等理念。

他並強調，國民黨是一個有記憶的政黨，雖然他最年輕，也在台灣出身，但可根據過去的歷史記億，以及他身邊有很多具有兩岸經驗的人。

江啟臣指出，國民黨去年敗選後，黨內對於兩岸論述有檢討聲音，但經過半年檢討後大家認為是沒有講清楚「九二共識」，「九二共識」本身沒有問題，放在美、中、台三邊關係中，國民黨的價值就會提升，未來應該立即做的事情就是如何破冰，恢復對話協商，他希望能有高階領袖級的人物訪問對岸，對於兩岸的未來，台灣內部要凝聚共識，下一階段應該是在行動，而非一直討論「九二共識」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法