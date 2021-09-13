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    江啟臣學韓國瑜喊「發大財」 李正皓笑歪：建議與「他」聯手

    江啟臣尋求連任國民黨主席，今天學韓國瑜打出「貨出去、人進來、發大財」的口號。（資料照，記者廖振輝攝）

    江啟臣尋求連任國民黨主席，今天學韓國瑜打出「貨出去、人進來、發大財」的口號。（資料照，記者廖振輝攝）

    2021/09/13 18:55

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將於9月底登場，尋求連任的江啟臣今天（13日）在平面媒體登廣告，打出「中國國民黨回歸兩岸共識－貨出去、人進來、發大財」的口號，與前高雄市長韓國瑜的招牌競選口號如出一轍。對此，政論名嘴李正皓忍不住直言「笑歪」，開酸如果江啟臣與孫文學校校長張亞中聯手，「未來的國民黨一定戰鬥力破表」。

    江啟臣打著「中國國民黨回歸兩岸共識－貨出去、人進來、發大財」口號，宣稱兩岸政策本來就是國民黨的強項，還說「九二共識當然不是票房毒藥，中國國民黨一定要力挽狂瀾，反制洗腦、反制霸凌」。

    對此，李正皓今天下午透過臉書分享江啟臣的平面廣告，忍不住開酸：「我直接笑歪。看完江啟臣的競選口號，『貨出去、人進來、發大財』，我猶豫了，到底要支持張亞中還是支持江啟臣？感覺兩個人都很讚耶！」

    李正皓接著調侃，「我建議江啟臣跟張亞中協商，一個人當國民黨黨主席、另一個當榮譽黨主席，黨中央採江、張共治，這樣未來的國民黨一定戰鬥力破表。至於民進黨的支持者，我呼籲，笑可以，不要笑太大聲，這樣會打草驚蛇，低調、低調。」

    知名作家苦苓也「大驚」：「『貨出去、人進來、發大財』、『九二共識是兩岸定海神針』…冮啟臣被韓國瑜『附身』了！國民黨員不選他當主席、還能選誰？」

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