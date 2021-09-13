張亞中竄起燃棄保說 朱營：衝高投票率 江營：操作造成反效果

圖為國民黨主席選舉電視政見發表會，左起候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源。（資料照）

2021/09/13 08:51

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內部近期傳出民調，稱黨主席候選人朱立倫領先，但張亞中竄高為第2，超越現任主席江啟臣，引黨內議論，甚至傳出「棄江保朱」，朱陣營指出，會以衝高投票率為主，絕不喊棄保﹔江陣營認為，民調可議，操作過度會造成反效果。

國民黨主席選舉開打，在9月4日的黨主席政見發表會後，張亞中逆勢竄起，意外成為有力攪局者，加上朱立倫在上週中常會的提早退席，被張亞中逮到機會問：「你要走了是不是？」讓朱遭到圍攻，聲勢出現下跌跡象，對張當選黨主席的憂慮更蔓延國民黨內部。

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在逐漸詭譎的情勢下，國民黨內上週末又傳出兩份民調，聲稱「朱江對決」的態勢遭打破，兩份民調皆顯示朱立倫第1、張亞中第2、江啟臣第3、卓伯源第4，其中一份民調更指出朱僅領先張5％。有黨內人士憂心，若小看張的影響力，「張主席」可能成為現實。

熟悉藍營生態的國民黨人士分析指出，國民黨員結構上，朱立倫與江啟臣的調性相近，黨員票容易流動，而會支持張亞中的黨員人數可能比不過朱、江，但卻是鐵板一塊，也會積極投票，黨內出現「棄江保朱」說，就是希望集中藍營內部較中道理性的黨員選票，力擋張當選。

對於「棄江保朱」說，江陣營質疑，這種不明的民調沒有細部資料，不完整公開卻又被刻意傳出數據，唯一的目的就是要操作棄保，不值一提，這更顯示朱立倫在這段競選時間內可能犯了一些錯，聲勢大傷，對自己沒有自信才出此策，要是操作過度，恐怕造成反效果。

江陣營認為，目前情勢上，江啟臣在中南部仍有一定組織票，至少保持第2名沒有太大的問題﹔張亞中比較像是「叫好不叫座」，不可能會是黨內多數。

挺朱人士指出，朱陣營絕對沒有打「棄保牌」的打算，不會做此呼籲。不過，國民黨地方系統確實有焦慮感，擔心國民黨要變成「亞中黨」，2022年選舉不好選，但朱立倫只要努力爭取黨員支持，以衝高投票率為主要目標，只要投票率超過5成就不會有問題。

朱營人士也坦言，對於朱立倫在中常會上因有事提前退席，被對手陣營大規模操作「始料未及」，但朱確實有先跟會議主席蔣根煌告知也獲許可，盼蔣不要放大操作的呼籲能讓止血。

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