新竹台派大辦桌照常舉辦 10道高虹安相關菜色搶先曝光！

新竹台派大辦桌餐會明晚724照常舉辦，但主辦人也提醒參加者要注意自身安全，切勿勉強前往，並提到原本預定15桌，現在已超過20桌了。（記者洪美秀翻攝）

2024/07/23 23:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕因凱米颱風來襲，全台多個縣市已在今晚8點宣佈明天（24日）停班停課，其中包括台北市、新竹市和桃竹苗等縣市都宣布停班停課，而新竹市長高虹安涉貪助理費的一審官司宣判確定延後到25日宣判。而確定照常舉辦新竹台派大辦桌活動的主辦人林士凱晚間表示，餐會將照常舉行，但提醒參加者要以安全為先，切莫勉強參加，若要出席，請務必評估狀況，再決定是否前往。同時明晚辦桌餐會的10道與高虹安相關的菜色也搶先曝光。

林士凱說，高虹安上任至今已經1年半，但用人頻頻出包、棒球場只會挖土、學區就近入學也跳票，他發起的新竹台派大辦桌活動，原先預計15桌，現在已爆桌到20桌以上，可見新竹人對高虹安不滿的情緒相當高昂。

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同時也公佈明晚724在家欣樓辦桌的菜單，是由新竹台派群組的群友一同集思廣益設計的菜色，但也提醒，明晚的活動並非強迫出席，請明天要參加辦桌活動的民眾，務必注意安全，一切都以安全為上。

而新竹台派大辦桌的菜色也曝光了，首先是風城擺拍四心姬（魚卵沙拉.和風帆立貝.煙燻甘蔗雞.秘製魯肝），接下來是白雪公主白菜魯（古味三寶白菜魯）、一聲白雪韓國魚（清蒸油淋鮮鱸魚）、土咧土咧打瞎球（金黃果律鮮蝦球）、回建築筍絲滿姨（古早味筍絲元福）、路邊小草有點糕（客家小炒香米糕）、剝皮助理貪污姬（剝皮辣椒烏骨雞）、球場菇菇炒青花（白果蕈菇西蘭花）、財產漏報SWEETY（奶香煉乳螺絲捲）、土城飯後沒水果（寶島四季鮮水果）。

新竹台派大辦桌明晚724照常舉辦，10道高虹安相關菜色也搶先曝光了！（記者洪美秀翻攝）

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