江啟臣再提韓「貨出去人進來」 更稱民眾不懷疑「九二共識」

江啟臣今天到屏東與黨員座談。（記者陳彥廷攝）

2021/09/13 14:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨主席選舉投票在即，尋求連任的黨主席江啟臣，今天南下到屏東與黨員座談，早上先到東港鎮與國民黨籍的屏東縣長參選人蘇清泉連袂對黨員信心喊話，會前受訪時不僅重提前高雄市長韓國瑜的「貨出去人進來」老梗，更強調民眾並不懷疑「九二共識」，兩岸應以此為基礎，儘速破冰、恢復對話。

在場有人問及，江今天有刊登半版廣告，並有高雄市長韓國瑜之前的「貨出去人進來」口號，此是否代表江要走過去的兩岸路線？

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江啟臣回應，兩岸最大的共識，就是人民過好生活，讓人民過好生活，不管貨出去或人進來都重要，尤其蔡政府執政，人民對貨出不去、人進不來是更有感，因此他特別提出，中國國民黨除了回歸戰鬥之外，也要回歸兩岸的共識，那個就是要人民過好生活，而「貨出得去、人進得來」才能讓人民過好的生活，人民生計也才能得到有效的解決。

江啟臣說，他認為這不光是韓國瑜的一個想法、理念，在他競選高雄市長的時候，可以看得出來這也是很多台灣人民心聲，也因此韓得到支持及認同，當時雖屬地方大選，但大家對於九二共識並沒有任何的懷疑，市長也高票當選。

江啟臣說，這代表貨出得去人進得來，是台灣人民的共識，也是兩岸的共識，所以回歸到九二共識的基礎上，讓兩岸能儘速的破冰，恢復交流對話，讓人民能過好生活，他覺得這是國民黨下階段非常重要的事情，也是接下來他若連任黨主席後，他一定會全力促成兩岸的破冰，讓貨出得去、人進得來，人民賺大錢。

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