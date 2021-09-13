張亞中亮500萬美金本票 洪秀柱稱「樣張」曝出國民黨募款秘辛

江啟臣今天到屏東東港進行首場黨員座談。（記者陳彥廷攝）

2021/09/13 12:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨主席選舉在即，尋求連任的黨主席江啟臣今天南下到屏東與黨員會談，早上先到東港鎮與國民黨籍的屏東縣長參選人蘇清泉連袂對黨員信心喊話，會前受訪有關黨主席競選對手的張亞中「救黨本票」一案，江啟臣除指出非常敬佩洪秀柱出來說真話，更要求張亞中要出面說清楚。

張亞中日前在國民黨黨主席競選辯論會上，曾亮出3張署名為「中國國民黨」的「支票」，當時引發軒然大波，話題延燒不止，國民黨前主席洪秀柱，昨天晚間於臉書po文，指2016年國民黨帳戶被黨產會凍結，影響黨工薪資發放，張亞中當時向她請纓，要與馬來西亞向一位僑領借款，惟須黨部提供「本票」以茲證明。

請繼續往下閱讀...

貼文指出，當時行管會主委邱大展提供3張500萬美元本票的「樣張」，以資證明若張能借得款項，即可開出正式本票，不過，張亞中返台後指稱該僑領望洪秀柱連任黨主席後才要借款，洪秀柱在難即時解除黨務開支下，以自身名義借款，並暫時支付薪資短缺困境，她並於2017年1月24日告知邱大展及張亞中，尚毋需向該名僑領借款。

看似暫時落幕，但貼文卻寫，後來邱大展要求張亞中教授將3張本票樣張歸還黨部，卻獲張亞中回覆「本票樣張在馬來西亞」而未歸還黨部，直到辯論會才又見到3張本票，且張還指稱是獲洪秀柱指派的「募款成果」，但洪秀柱貼文卻直指「感到十分意外」。

江啟臣在洪秀柱貼文後沒多久，即立刻轉分享至自己的臉書，今天早上受訪時則強調「敬佩柱姐的真誠、勇敢及說真話」，江啟臣說，2016年國民黨敗選後全面在野，洪秀柱接任黨主席，一方面要應付黨產會的追殺，二方面要從瓦礫堆中一片一片的把黨重新組建起來，還要籌錢，是非常辛苦。

江啟臣感同身受的說，他擔任17個月的黨主席，更能體會她當時的辛苦，至於張亞中所提出本票的事情，他也坦言是直到洪秀柱講他才了解，要不是柱姐有講，他實在不了解真相是什麼。

江啟臣話鋒一轉指出，也因為本票上寫得是中國國民黨的名字，整個事情原委為何，他強調張亞中先生應要出來說清楚，洪秀柱願意出來說真話，他很佩服，尤其那段期間她一定承受許多壓力，不僅是財務上，還有黨要重新再起的壓力，所以他真的非常佩服洪秀柱，也感謝她那段時間的辛苦。

國民黨前主席洪秀柱。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法