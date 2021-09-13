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    江啟臣開競選支票 提明星戰將2024不分區拿16席

    國民黨主席江啟臣強調，如果他當選連任黨主席，要打造明星級戰將，讓國民黨在2024不分區立委席次達到16席以上，也會落實不分區立委責任區及評鑑制度，為完全執政打下基礎。（圖擷取自江啟臣臉書）

    國民黨主席江啟臣強調，如果他當選連任黨主席，要打造明星級戰將，讓國民黨在2024不分區立委席次達到16席以上，也會落實不分區立委責任區及評鑑制度，為完全執政打下基礎。（圖擷取自江啟臣臉書）

    2021/09/13 11:21

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉投票日逐漸逼近，黨主席候選人江啟臣今開出競選支票，提及2024選舉佈局，他強調，如果他當選，要打造明星級戰將，讓國民黨在2024不分區立委席次達到16席以上，也會落實不分區立委責任區及評鑑制度，為完全執政打下基礎。

    面臨黨主席選舉投票日逼近，江啟臣今針對佈局2024年大選發表競選主席的主張，並提到國民黨要重返執政，不是靠偏激躁進的兩岸路線，不是靠譁眾取寵的演說技巧，而是要靠真誠的「革心」，才能贏回「民心」，才能帶領中華民國邁向正確的道路。

    江啟臣指出，2024是「台獨工作者」對「中華民國捍衛者」最重要的一役，黨主席不能被動等待初選的結果，甚至私心卡位，斷送台灣的未來。光推出「最強的候選人」是不夠的，他承諾，將「十顧茅廬」請出「會贏」的超級強棒，公平地參與黨內初選，為國民黨打贏重返執政的聖戰。

    江啟臣表示，2016國民黨不分區得票率僅26.9%，拿下11席，失去立法院多數，甚至連修憲提案都無法達到門檻，是民進黨囂張跋扈、獨裁專制、枉法年改的開始。他承諾，從勞工、弱勢、教育、文化、環保、財經、醫療等各個領域，打造2024不分區明星級戰將名單，以2012不分區16席為標準，為完全執政打下堅實的基礎。

    江啟臣說，未來將落實不分區立委「責任區」制度，厚實艱困選區戰力；並建立合理的「評鑑制度」與「輔導機制」，作為未來不分區提名與政務官的選拔依據。讓國民黨的不分區立委成為「戰鬥藍軍」「執政團隊」的重要人才庫。

    對於艱困選區佈局，江啟臣表示，2024區域立委，藍綠結構低於四六比的艱困選區，若無適合強棒應戰，黨中央將徵召優秀地方年輕新秀參選，展現國民黨的新氣象。

    江也保證，在選後由黨中央提供資源、資深教練協助，讓年輕新秀在地方蹲點、深耕、服務，「一步一腳印，滴水能穿石」，改變民眾對國民黨的刻板印象，爭取服務鄉親的機會。

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