全面開戰！國民黨決議張亞中送考紀會 江啟臣臉書踢館朱立倫

國民黨主席選舉全面開戰！朱立倫（前排右）13日晚間臉書重申，強調對張亞中被移送考紀會錯愕，希望黨主席江啟臣（前排右二）及黨中央收回成命。江啟臣隨後卻以「晚輩」之姿留言回應，強調他因參選中「非我職權」。圖為兩人5月上旬參加黨部舉辦的母親節活動，沿路發送康乃馨。（資料照，記者方賓照攝）

2021/09/14 00:46

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張亞中送考紀會 朱立倫致電蔣根煌「敬請黨中央收回成命」

首次上稿 00:09

更新時間 00:46

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〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉選監委員會以候選人張亞中多次攻擊另位候選人朱立倫言論競選公約及「端正選風實施要點」，將張亞中送考紀會。朱立倫13日深夜10點57分在臉書重申朱辦已發出的三點聲明，強調對過程一無所知，對會議結果錯愕，希望黨主席江啟臣及黨中央收回成命。不料，江啟臣11點36分卻以「晚輩」之姿留言回應，強調他已經在8月17日請假參選下屆主席，目前黨務，因參選中「非我職權」。

江啟臣表示，選務部分，因他也是候選人更無權過問，這不僅是保護國民黨全體黨工遵守行政中立的規範，更是期待這場選舉能公平公正，選出符合黨員期待的候選人。

江啟臣更意有所指地指出，選監會議臨時召開，代表他與會的新北市議員陳明義，因為會議臨時召開不克出席，而代表朱立倫的前中常委姚江臨有親自出席，會議情形，姚一定清楚，「望您詳查」。

江啟臣最後表示，國民黨是中華民國最大的在野黨，受全民託付甚深，期待選舉過程能讓國民黨越選越團結。

朱立倫臉書全文：

國民黨主席選舉開打，江啟臣在朱立倫文章下直接留言回應。（江啟臣辦公室提供）

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