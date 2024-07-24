上任首次漢光演習 視導部隊 賴：讓世界看見國軍守護國家決心

賴清德總統昨視察空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業，國防部長顧立雄等人陪同。（記者塗建榮攝）

2024/07/24 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕漢光四十號實兵演習，昨進行第二天的操演，這也是賴清德總統上任後，首次的漢光演習。賴總統昨身穿全套迷彩服，前往花蓮地區視導空軍參演部隊實兵演練狀況，期勉官兵持續精進戰力，讓國人及全世界看到國軍守護國家的決心。

實兵、實地、實時 晝夜演練

勉官兵精進戰力 讓國人安心

漢光四十號演習從廿二日起展開為期五天的操演，賴清德在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、空軍司令劉任遠上將等人陪同下，視導空軍佳山及花蓮基地，了解去中心化指管作業，並前往地下洞庫觀看戰機潛力掛載演練；隨後視導整體防空、跑滑道搶修，以及大量傷患檢傷、分類及後送作業等演練課目。

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花蓮佳山空軍基地原訂昨日清晨執行三型主力戰機起飛及戰機返場執行熱加油演練，因凱米颱風近台速度加快，氣候不符合起降標準，空軍考量安全僅執行戰備跑道開設整備及戰傷救護（TCCC）等課目。

賴清德表示，今年的演習，國軍以三軍兵力現況，採實兵、實地、實時，從實戰的角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，誘導官兵廿四小時不間斷演練，著重三軍各級部隊共同執行作戰任務，驗證支援與被支援部隊採取聯合行動實施操演。

賴指出，看到參演官兵的演練成果與高昂士氣，對大家平時扎實訓練，隨時做好保衛國家準備的精神表達肯定，並期望在接下來的演習過程中，持續專注各項操演及訓練。

賴強調，所有國軍弟兄姊妹，都是守護國家安全的重要戰力，感謝大家的努力和付出，並希望能持續精進戰力，不僅讓國人安心，更讓世界看見國軍守護國家的決心。

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