不願淪選舉看板人物 青年學子要求政黨表態

台灣青年民主協會。（資料照，林彥廷提供）

2019-11-04 13:30:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕總統大選及立委選舉日漸逼近，政治人物開始拿青年議題作為政見吸票工具，但青年卻深知往往淪「看板人物」，台灣青年民主協會等團體今午正式聲明，主張世代正義、多元價值、永續發展等，要各政黨表態。

台灣青年民主協會、台灣少年權益與福利促進會、人本教育文教基金會等發起號召，籲政治人物不要把青年當作「看板」，今午正式提出青年政策主張，並獲各地學生與公民團體連署，包含全國中學學生權益研究會、台灣大學學生會、島國前進等約30個團體共同發聲。

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聲明指出，樂見青年議題在選戰中被提及，但遺憾各政黨未將青年議題政見化，或未提出足夠深度與廣度，未來將有不分區立委名單公布，呼籲重視並回應青年世代，包含關切的世代正義、多元價值及永續發展的落實。

聲明說，世代正義上，台灣新一代挑戰高、機會少，高教擴張使學歷貶值，努力仍無法翻轉階級，年輕人工時過長、薪資過低，面臨高房價等，要求政治人物正視青年「降低工時、提供公共托育、落實居住正義」等訴求，更盼下修投票權至18歲以下，也主張持續推動轉型正義。

而在多元價值上，青年則呼籲性別及情感教育落實，並須關注青年世代高自殺率問題，提供更多資源輔導，也關注文化資產保護，才能象徵社會多元。

環境永續發展方面，青年也點出政府近期有爭議的《工廠管理輔導法》、《礦業法》問題，呼籲別為了政黨利益和選民，卻傷害環境與養育我們的土地，並主張交通電動化趨勢，還提出應徵收「碳稅」來因應全球暖化，水資源保護、回收物問題等也都要積極面對。

青年聲明最後呼籲，相較花俏的政治語言，我們更重視各政黨對下一世代的承諾，要讓經濟發展的果實與作為人之尊嚴與價值，能被社會上每一個人、不同世代的人都能享有，檯面上的政治人物，應一肩扛起青年世代、以及所有公民團體的期望，接受年輕人初啟蒙之鞭策。

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