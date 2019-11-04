韓國瑜向桃園警方借廁所被拒？ 徐國勇：子虛烏有

內政部長徐國勇表示，韓國瑜到派出所借廁所遭拒是子虛烏有。（記者朱沛雄攝）

2019-11-04 11:11:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統大選倒數68天，有媒體報導指出，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜上月31日到桃園平鎮想到派出所上廁所，卻傳出警方以「行政不中立」為由拒絕，但桃園市警察局已澄清此事外，內政部長徐國勇今日在立法院也表示，此事為子虛烏有。

有媒體報導指出，韓國瑜上月31日到桃園市平鎮區想到派出所上廁所，但前導車繞來繞去，遲遲不願去派出所，甚至有藍營人士指，傳出警方以「行政不中立」為由拒絕。對此，民進黨立委李俊俋今日在立法院內政委員會質詢時問有無此事？徐國勇表示，此事子虛烏有、沒有這件事，絕對是假訊息。

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李俊俋質疑，如果沒有這件事，為什麼仍有些人士一直講這件事？徐國勇回應，我國「選罷法」有規定要行政中立，但絕對不包括上廁所，警方也不會拒絕這樣的事，「怎麼會拒絕上廁所？不可能啦」！

內政部長徐國勇示，韓國瑜到派出所借廁所遭拒，是子虛烏有的事。（記者涂鉅旻攝）

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