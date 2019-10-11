年輕人不挺韓國瑜 國民黨將強化青年工作

2019-10-11 11:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調落後對手蔡英文總統，尤其在年輕族群明顯居於落勢，國民黨將強化青年工作，除了成立「韓國瑜全國青年後援總會」、「韓國瑜全國青工後援會」，並規劃11月中旬為韓國瑜量身打造與年輕人的座談會，如果效果不錯，還要加碼在中部、南部、東部舉辦場次，幫助韓國瑜找回去年九合一選舉時的「北漂青年」感動，重新挽回年輕人的心。

國民黨青年部主任蕭敬嚴指出，國民黨與韓國瑜在年輕族群的支持度確實有待努力，但他也坦承，選戰只剩下90餘天，要翻轉的困難度很高，因此比較務實的作法，就是對於過去支持藍營與韓國瑜但因黨內初選紛擾而產生的游離者，先把這群人找回來挺韓，去年韓國瑜競選高雄市長獲得很高的支持度，其中部分原因就是一些年輕人在韓國瑜的身上看到可能改變的機會，如今這份感動好像已經不見，所以接下來要重新喚醒年輕人的感動。

蕭敬嚴認為，韓國瑜日前因為直播青年議題時提出「鳳走雞來」說法，引發爭議，讓大家忘了他的青年政策是什麼，未來要透過座談會讓韓國瑜有機會重提青年政策，讓年輕人知到韓國瑜是真心想幫大家解決問題，年輕人對韓的所有疑問與疑慮，也都可以當面提問，韓國瑜會願意接受挑戰。

他指出，國民黨青年部與韓國瑜競選總部已協調將成立「韓國瑜全國青年後援總會」，並由去年主持韓國瑜與北漂青年座談會一炮而紅的國民黨青年黨代表李明璇擔任召集人，11月中旬要在台北市先辦一場韓國瑜與年輕人的座談會，讓年輕人與韓國瑜對話，說明如何幫年輕人帶來改變，以及解釋為何去年才剛當選市長，就要來參選總統，如果效果不錯，還會在中部、南部、東部再辦3個場次。

對於韓陣營人士日前指稱，要透過結合校園社團，爭取年輕票源，蕭敬嚴表示，比較合適的方式應該是找一些學生會舉辦類似青年對談或世代議題的講座，至於黨中央青年部的目標則是不僅限於特定大學院校，而是會鎖定30歲以下年輕人為主，無論在校或剛入社會，或者準備成家立業的年輕人。

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