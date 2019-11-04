洪秀柱稱政治人物要有誠信 王定宇：等於打臉韓國瑜

立委王定宇認為前國民黨主席洪秀柱的「政治人物要有誠信」之說，等於直接打臉了韓國瑜。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-04 13:22:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕空降角逐台南第6選區立委的前國民黨主席洪秀柱，在受訪時提到政治人物要有誠信，不能空口說白話，引發網友熱議，立委王定宇則發文表示，這等於直接打臉了韓國瑜，又腫又響。

王定宇表示，洪提到誠信，「啪的一響，打在韓市長臉上，沒有誠信的是又腫又響，高雄市民則是難以言喻的被欺騙感啊」。

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洪秀柱走訪基層拜票，回應媒體的提問時，講到了政治人物對民眾要真誠，才會獲得信任，說話必須由衷之言。

對於洪秀柱「政治人物要有誠信」之說，有網友直嗆「韓國瑜，聽到沒」，並強調「這臉打得好腫」，甚至開酸，原來「條阿計」是高級黑。

網友迴響熱烈，一面倒指洪秀柱簡直在打臉韓國瑜，有的認為這是反諷自己人，留言「把草包、白副都罵到」、「連妳也看不起韓沒有誠信」、「標準的睜眼說瞎話」、「抓到了，原來條阿計是韓黑，立刻開除黨籍」…。

有網友還反問「洪阿姨真的是幫韓導助選喔？」也質疑「那她自己咧」，為何不敢說去對岸做過什麼，來台南選怎不提一中同表了，騙選票嗎？

前國民黨主席洪秀柱走訪基層拜票受訪時，提到政治人物要有誠信，不能空口說白話。（記者吳俊鋒攝）

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