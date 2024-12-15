川普再下一城！控ABC誹謗 獲5.2億天價和解

2020年9月15日，時任美國總統川普與史蒂法諾普洛（右）出席於賓州費城舉行的ABC新聞論壇。（路透資料照）

2024/12/15 06:16

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自由時報

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〔編譯陳成良／綜合報導〕美國廣播公司（ABC）及其知名主播史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）被控誹謗案，已與美國前總統川普達成和解，避免了一場昂貴的訴訟。根據和解協議，ABC將支付1500萬美元（約新台幣4億8450萬元），作為對川普籌建的「總統基金會與博物館」的慈善捐款，並另外支付100萬美元（約新台幣3230萬元）作為川普的法律費用。

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福斯新聞（Fox News）報導，這項和解協議於12月14日公開，雙方同意在一篇2024年3月的線上報導下方新增編輯註記，對引發訴訟的言論表達遺憾。註記中寫道：「ABC新聞及主播史蒂法諾普洛對2024年3月10日節目中，關於川普總統的言論表示遺憾。」

「性虐待」說成「性侵」 重複達10次

這起誹謗案源於去年三月間史蒂法諾普洛在訪問共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）時，錯誤聲稱川普在女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）控告川普誹謗案中，「對性侵負有（民事）責任」（liable for rape）。然而，實際上陪審團裁定川普需為「性虐待」（sexual abuse）負責，而非「性侵」。這一錯誤說法在當時的節目中被重複達10次，成為此次訴訟的導火索。

根據紐約州法律，「性虐待」與「性侵」在定義上具有明確區別。法官卡普蘭（Lewis Kaplan）在後來的裁決中寫道，即使卡洛爾未能證明性侵「符合紐約刑法的定義」，「並不代表她未能證明川普『性侵』她，因為許多人普遍理解的『性侵』（rape）一詞，與法律定義有所不同。」。

在美國地方法官雷德（Lisette M. Reid）下令川普和史蒂法諾普洛必須於下週出席當面取證聽證會，並在12月24日前提交即決判決動議以避免審判後，雙方達成和解。

這項和解是川普及其資深法律顧問艾普斯汀（Boris Epshteyn）協調的團隊近期取得的多項法律勝利之一。此前，華盛頓聯邦法官庫特莰（Tanya Chutkan）批准特別檢察官史密斯（Jack Smith）撤回與2020年大選相關的指控；史密斯亦於9日撤回機密文件案的上訴，此前聯邦法官在7月裁定史密斯任命違法並駁回所有指控。此外，紐約州針對川普涉及2016年大選前支付豔星封口費的案件中，法官莫城（Juan Merchan）批准川普的動議，駁回曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）的起訴並取消判刑日期。

川普不僅在與ABC的訴訟中取得和解，還在與其他媒體如美國有線電視新聞網（CNN）的官司中展現強硬姿態，並提起10億美元的索賠，指控哥倫比亞廣播公司CBS新聞進行選舉干預。

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