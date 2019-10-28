國政優先 蔡鞏固青年選票

總統蔡英文（中）27日出席2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會成立大會致詞，並掌舵啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕距離總統大選剩七十五天，多份民調顯示，蔡英文總統的「年輕人支持度」，大幅領先國民黨總統參選人韓國瑜。蔡連任競選團隊表示，年輕世代認為蔡總統最能守護台灣及國家主權，將透過政策工具減低年輕人的壓力，擴大及鞏固年輕人的支持。

強化虛實整合與線上線下互動

據透露，隨著選戰進入倒數階段，小英競選團隊將強化虛實整合與線上線下互動；日前「社群之夜」活動獲得年輕人極大回響，有七成支持者年齡層在四十歲以下，其中更有十五歲小粉絲，主辦單位正評估十一月起再舉辦類似社群活動，進一步轉化網路聲量為實質投票能量。

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對於蔡總統的年輕人支持度為何比韓國瑜高？民進黨內人士分析，台灣不是中國的一部分，這是台灣天然獨世代普遍認知，韓陣營在兩岸立場上「親中」，面對中國當局「一國兩制」步步進逼不敢譴責，反倒是砲口對內，質疑民進黨賣「芒果乾」，這都與年輕人立場嚴重相左，且韓發大財政見沒兌現，還請假落跑選總統；反觀蔡總統在年金改革、轉型正義、婚姻平權、國家主權等議題，其立場能捍衛年輕人權益，這都是民調領先因素。

「以國政優先爭取年輕人支持！」蔡英文總統競辦發言人廖泰翔表示，蔡總統上任三年來，執政成果逐漸浮現，包含加薪減稅、推出育兒及住屋津貼等，未來會持續透過政策工具，減輕年輕世代的壓力。

廖泰翔談及，在網路社群工具上，年輕世代可以透過臉書、IG、Line、YouTube，接觸到蔡總統的社群內容，蔡總統將持續讓年輕人了解她推動國政的成果，這將有助於爭取年輕世代和首投族的支持。

民進黨青年部規劃「青年總部」，十一月一日於審計部旁空地，將在蔡英文參與下正式開幕。民進黨青年部主任吳濬彥表示，開幕將邀請大家書寫「給台灣的一封信」。青年總部則規劃「世代共玩」、「民主國會」、「進步號」三大主題帳篷展場，並播放轉型正義等主題電影。

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