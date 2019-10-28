為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國政優先 蔡鞏固青年選票

總統蔡英文（中）27日出席2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會成立大會致詞，並掌舵啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

總統蔡英文（中）27日出席2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會成立大會致詞，並掌舵啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕距離總統大選剩七十五天，多份民調顯示，蔡英文總統的「年輕人支持度」，大幅領先國民黨總統參選人韓國瑜。蔡連任競選團隊表示，年輕世代認為蔡總統最能守護台灣及國家主權，將透過政策工具減低年輕人的壓力，擴大及鞏固年輕人的支持。

強化虛實整合與線上線下互動

據透露，隨著選戰進入倒數階段，小英競選團隊將強化虛實整合與線上線下互動；日前「社群之夜」活動獲得年輕人極大回響，有七成支持者年齡層在四十歲以下，其中更有十五歲小粉絲，主辦單位正評估十一月起再舉辦類似社群活動，進一步轉化網路聲量為實質投票能量。

對於蔡總統的年輕人支持度為何比韓國瑜高？民進黨內人士分析，台灣不是中國的一部分，這是台灣天然獨世代普遍認知，韓陣營在兩岸立場上「親中」，面對中國當局「一國兩制」步步進逼不敢譴責，反倒是砲口對內，質疑民進黨賣「芒果乾」，這都與年輕人立場嚴重相左，且韓發大財政見沒兌現，還請假落跑選總統；反觀蔡總統在年金改革、轉型正義、婚姻平權、國家主權等議題，其立場能捍衛年輕人權益，這都是民調領先因素。

「以國政優先爭取年輕人支持！」蔡英文總統競辦發言人廖泰翔表示，蔡總統上任三年來，執政成果逐漸浮現，包含加薪減稅、推出育兒及住屋津貼等，未來會持續透過政策工具，減輕年輕世代的壓力。

廖泰翔談及，在網路社群工具上，年輕世代可以透過臉書、IG、Line、YouTube，接觸到蔡總統的社群內容，蔡總統將持續讓年輕人了解她推動國政的成果，這將有助於爭取年輕世代和首投族的支持。

民進黨青年部規劃「青年總部」，十一月一日於審計部旁空地，將在蔡英文參與下正式開幕。民進黨青年部主任吳濬彥表示，開幕將邀請大家書寫「給台灣的一封信」。青年總部則規劃「世代共玩」、「民主國會」、「進步號」三大主題帳篷展場，並播放轉型正義等主題電影。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘇嘉全妻退黨選立委 競選總部成立

蘇嘉全妻退黨選立委 競選總部成立
王：仍期盼親民黨支持選總統

王：仍期盼親民黨支持選總統
自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞

自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞
謠言終結站》我大量進口歐美日廢棄物？ 環保署駁斥

謠言終結站》我大量進口歐美日廢棄物？ 環保署駁斥
本週熱點》正副總統選舉連署 11/2截止收件

本週熱點》正副總統選舉連署 11/2截止收件
世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播