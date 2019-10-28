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本週熱點》正副總統選舉連署 11/2截止收件

本週熱點》正副總統選舉連署 11/2截止收件

本週熱點》正副總統選舉連署 11/2截止收件

2019-10-28 05:30:00

10月28日至31日／中共第十九屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）在北京召開，官方稱此次全會主題是探討「堅持中國特色社會主義、推進國家治理能力」，但全會不對外公開，引發諸多揣測，包括高層人事異動等。

10月28日／英國國會投票決定是否提前大選，由於多數反對黨議員表明將予以反對或棄權，首相強森的這項提案，不太可能獲得3分之2議員支持過關。面對10月31日脫歐期限，歐盟已同意英國延後脫歐，但尚未決定延後多久。

10月29日／立法院行使中選會人事同意權，將投票決定是否同意5位被提名人出任中選會委員，包括東吳大學教授黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律系教授陳月端、政治大學政治系副教授林超琦、成功大學政治系副教授蒙志成。

10月30日／陸軍服役逾50年的「UH-1H」直升機舉辦除役典禮，另同時舉辦30架具全作戰能力的「UH-60M」黑鷹直升機成軍典禮。

11月2日／第十五任總統、副總統選舉被連署人提出連署書件的截止日，已申請為被連署人者，須提出28萬384份以上有效連署書，經審查後才得以登記參選。

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