王：仍期盼親民黨支持選總統

前立法院長王金平昨天到雲林虎尾參加慈龍宮入火安座大典，受到熱烈歡迎。（記者黃淑莉攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者邱燕玲、黃淑莉／綜合報導〕國民黨立委、前立法院長王金平廿五日在立法院總質詢發表「告別演說」，引發外界關注其動向。王昨受訪表示，他是「告別立法院」，不是「告別政壇」，目前還是期待得到親民黨支持參選總統，但這交由親民黨自己決定，「我不會去影響他們」。

對於和親民黨的合作方向，王金平表示，如果大家有共同的理念、共同的目標，共同為中華民國著想，有機會共同合作，也是「魚幫水，水幫魚」，畢竟親民黨在立法院還有黨團，大家可以相互幫忙，但這還是由他們自己考量，尊重他們。

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至於下一步，王金平表示，他是「告別立法院」，不是「告別政壇」，因此仍是參選到底，當然現在是等待並尊重親民黨的決定；親民黨若未給競選總統的門票，那就繼續留在國民黨。

王金平昨天到雲林虎尾參加慈龍宮入火安座大典時受訪表示，他參選的信念從來沒有動搖過。至於有沒有與親民黨內人員或宋楚瑜接觸過？「還沒有做最後的接觸，但親民黨了解我的立場、我的想法、我的目標」，這要看最後怎麼決定。媒體進一步問「不是已經談好了嗎？」王回「沒有啊！還沒有！」

此外，談到廿五日在立法院的質詢演說，王金平指出，他希望可以留給未來的立法院、黨團運作做為參考，民主政治就是少數尊重多數，多數也尊重少數，希望未來的立法院也能秉持此原則運行，不能強硬通過決定，否則會撕裂彼此，這就是民主的真諦、民主的核心精神。

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