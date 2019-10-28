蘇嘉全妻退黨選立委 競選總部成立

立法院長蘇嘉全之妻洪恒珠參選立委，民間友人大力支持。（記者葉永騫攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者葉永騫、謝君臨、楊淳卉、邱燕玲／綜合報導〕立法院長蘇嘉全之妻洪恒珠昨天成立競選總部，將投入屏東縣第一選區立委選舉，並宣佈退出民進黨，洪恒珠強調，除非姪子現任立委蘇震清參選，在票源重疊下，她才會退選；蘇震清則回覆，他是晚輩，對於長輩的事情不好置喙。

民進黨在屏東第一選區提名現任立委鍾佳濱，國民黨則提名前屏東市長葉壽山。鍾佳濱昨表示，大家都說自家人好說話，相信民進黨的支持者現在都看得出來，「誰是民進黨的自家人、誰又把民進黨當自家人」。

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黨內人士質疑，蘇家的做法在外界看來就像是公然進行「籌碼」交換，千萬不要輕忽社會的看法，民眾心中自有一把尺，會去衡量這件事情的觀感和評價。

洪恒珠：蘇震清選 我才退選

洪恒珠昨在屏東市成立立委競選總部，同時宣佈退黨，要以無黨籍身分參選立委，三百多位社團成員及友人前往參加，夫婿蘇嘉全及民進黨籍縣級民代都缺席。

對於蘇嘉全未參加競選總部成立，洪恒珠說是因為他到印尼成立小英之友會；她也否認參選是家庭因素，強調蘇嘉全受到很多民進黨的壓力；蘇震清是否列入民進黨不分區安全名單，不是她考量的因素。是否參選到底？她坦承還可能有變數，因為她和蘇震清的票源重疊，如果蘇震清參選，她就退選，否則就參選到底。

蘇震清昨發布聲明指出，他是晚輩，對於長輩的事情不好置喙，但家族對洪的參選都表達反對之意，接下來仍會持續溝通，盼有圓滿結果。針對洪恒珠指出，蘇震清若參選，將是她退選的唯一原因；蘇說，他不回答假設性問題，相信黨有一定的機制，能智慧處理。

蘇嘉全前往印尼參加蔡總統連任後援會的成立大會，預計今天回國。他昨透過辦公室發布新聞稿，重申堅決反對妻子參選，並對她退出民進黨表示遺憾，在立委選舉截止登記以前，會再持續溝通，希望她能打消參選念頭。

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