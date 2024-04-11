北部回溫28至31度 各地均為多雲到晴好天氣

中央氣象署表示，因水氣更為減少，僅東部及東南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴好天氣。（本報資料照）

2024/04/11 06:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今（11日）東北季風持續減弱，溫度進一步回升，尤其北台灣回溫明顯，高溫與中南部同樣來到28至31度，而東半部也有26至28度，白天普遍溫暖微熱；清晨則稍有涼意，北部及東北部低溫約19度，其他地區20至23度，西半部日夜溫差較大。

降雨方面，因水氣更為減少，只有東部及東南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後東北部地區及西半部山區則有局部短暫陣雨。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。

明（12日）東部及東南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。

13日鋒面通過北部海面，東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴；午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

14日、15日東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；15日北部地區亦有零星短暫陣雨。

16日、17日因鋒面位於台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 30 21~ 29 24 ~ 30 20 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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