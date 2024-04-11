台鐵普悠瑪號擦撞落石致出軌 北迴幹線搶修6:00恢復雙線通行

台鐵和平段、位於40k+800~40k+900昨晚發生落石，今晨排除落石於6點恢復通車。 （民眾提供）

2024/04/11 08:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕昨晚間9時10分，445次普悠瑪自強號在和平站南端進站時撞到落石，導致第一車廂2軸出軌，台鐵指出，現場進行軌道路線、電車線、號誌等設備檢查，於今天清晨6時搶通，北迴幹線恢復雙線正常行車。

台鐵指出，本次落石地點位於40k+800~40k+900，該區間鐵路與山側邊坡間隔有台9線，於台9線與鐵路路線旁均設有鋼軌柵欄阻隔，此次因落石量大，有4塊落石擊壞阻隔侵入路線，445次列車於和平站南邊擦撞落石致二軸出軌。針對此次落石侵入軌道之處所，將盡速辦理鋼軌柵欄加固，並加強路線巡查，以維行車安全。

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台鐵指出，搶修車於昨晚11點50抵達事故地點進行搶修，今天0點30分開通東正線，第246、448、252、288、256、554次6列旅客列車及7556次貨物列車依續通過，已無旅客滯留。出軌列車於今凌晨3點32分復軌，4點50分拖至和平站內，由於尚有餘震，和平=和仁區間列車一律以60公里慢行確保安全。

列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，得於1年內至各站辦理退票、賠償事宜，台鐵公司說明，經查這塊落石地點位於40k+800到40k+900，該區間因非屬落石高風險路段，「目前已設置的26處落石告警系統並未包含此處」。

台鐵和平段、位於40k+800~40k+900昨晚發生落石，今晨排除落石於6點恢復通車。 （民眾提供）

台鐵和平段、位於40k+800~40k+900昨晚發生落石，今晨排除落石於6點恢復通車。 （民眾提供）

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