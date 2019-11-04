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首頁　>　政治

韓國瑜頻推青年政策被批跳票 黃捷怒：年輕人這麼好騙嗎？

高市議員黃捷批評韓國瑜諸多青年政策跳票。（記者王榮祥攝）

高市議員黃捷批評韓國瑜諸多青年政策跳票。（記者王榮祥攝）

2019-11-04 11:58:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高市議員黃捷今總質詢上陣，一開場就痛批高雄市長韓國瑜近期頻頻推出各項青年政見，但他參選高雄市長對青年的承諾卻一一跳票，黃捷這回沒有翻白眼，但講到氣憤之餘強烈質疑，年輕人這麼好騙嗎？

黃捷今彙整韓國瑜參選市長的青年政見，包括百億元青創基金、青創會館、北漂青年回鄉、青年政策白皮書等，批評這些政見都沒落實，韓國瑜卻跑去選總統？

高市副市長葉匡時回應指出，百億元青創基金已有20多億元民間資金參與，他們很低調、這是企業慣例，但有承諾用在高雄；青創會館部分已有多處，但澄清湖原預定的場域目前是由中央規畫原住民博物館；北漂青年回鄉部分則沒有確切統計。

葉匡時強調，韓國瑜在青年政策已做了很多，包括青創基金、青年局成立等；青年局長林鼎超則回應，青年政策白皮書可盡速提供議員。

黃捷認為，韓國瑜參選總統喊出的青年政見，其實很多在參選高雄市長時都說過、甚至在高雄應該可做卻沒做?難道年輕人這麼好騙嗎?

葉匡時為韓國瑜的青年政策全力辯護。（記者王榮祥攝）

葉匡時為韓國瑜的青年政策全力辯護。（記者王榮祥攝）

黃捷羅列韓國瑜的青年政策，痛批形同虛設。（記者王榮祥攝）

黃捷羅列韓國瑜的青年政策，痛批形同虛設。（記者王榮祥攝）

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