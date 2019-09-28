韓國瑜前腳走…黃捷在後遭多名韓粉包圍罵「垃圾」

2019-09-28 10:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今參加鳳山區公所舉辦的九九重陽活動，開心與長輩合唱甜蜜蜜，不料韓國瑜前腳才剛離開，媒體訪問時代力量議員黃捷時，卻遭多名韓粉亂入，公然辱罵黃捷「垃圾」，一行人情緒激動，甚至意圖上前打人，經媒體出言制止，報警護送黃捷離去；黃捷譴責暴力不排除提告，市長韓國瑜應該要檢討，不該放任支持者攻擊跟他立場不同的人，讓社會淪為一言堂。

鳳山區公所今舉辦九九重陽活動，現場光發放壽桃的長輩高達1萬2000人，市長韓國瑜開心與長輩合唱甜蜜蜜，不料韓國瑜前腳才剛離開，媒體訪問時代力量議員黃捷，卻遭多名韓粉亂入，比出倒讚手勢，公然辱罵黃捷「垃圾」，嗆聲要她下台；不過有更多民眾對黃捷喊讚，高喊加油為她送暖。

時代力量議員黃捷表示，剛接受媒體訪問到一半，被韓國瑜的支持者上前嗆聲，對她有意見沒有關係，大家意見不同都可以討論，這是一個理性溝通的平台，而不是當她的面前，罵她好幾次「垃圾」，「這個議員是垃圾」，這構成對我的人格汙辱，不排除提出告訴。

黃捷指出，對方最後甚至要衝上前打她，這不是好的公民社會應該出現的狀況，應針對高雄市政做理性討論，可以質疑她對高雄哪裡不好?哪裡阻礙高雄發展?我們都可以討論，而不是針對她做人身攻擊，他認為沒有必要，而且已經訴諸暴力，一定要強力譴責。

黃捷指出，市長韓國瑜高喊愛與包容，卻未譴責過支持者惡行，也未呼籲支持者拿出愛與包容態度面對不同立場的人，支持他的就是愛與包容，不支持他的就是不理性、譴責對象，韓國瑜應檢討他的雙重標準，而不是放任支持者攻擊跟他立場不同的人，這樣社會無法創造多元空間，讓大家都可以發言，淪為一言堂，只有支持他的才可以在這個社會生存。

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