鋒面通過！今北部、東北部陰雨 午後東部留意短陣雨

中央氣象署表示，今鋒面通過雲量增多，北部及東北部有零星短暫陣雨。（資料照）

2025/05/01 06:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（5月1日）鋒面自台灣北部海面通過，各地雲量增多，北部及東北部有零星短暫陣雨；東部及東南部下午開始有局部短暫陣雨；中南部山區午後受熱對流發展也有零星短暫陣雨。

溫度方面，各地高溫約27至31度，南部近山區可以來到33度左右，感受舒適到溫暖微熱；至於各地低溫約21至23度。

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離島天氣方面，馬祖受鋒面通過影響有短暫陣雨，金門及澎湖則是雲量增多；澎湖氣溫23至27度，金門氣溫22至27度，馬祖氣溫19至25度。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間達「橘色提醒」等級。

2日至3日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨；3日午後北部地區亦有局部短暫雷陣雨。

4日另一鋒面通過，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

5日再一鋒面接近，6日、7日鋒面影響，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 30 22 ~ 29 25 ~ 31 21 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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