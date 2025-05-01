05/01 各報重點新聞一覽

基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資，法院裁定40萬元交保。基隆市長謝國樑昨火速准辭。（記者林嘉東攝）

2025/05/01 06:38

自由時報

洩戶政系統個資 助罷免連署 基隆民政處長張淵翔下台

基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資，協助國民黨連署罷免民進黨市議員，涉犯個人資料保護法、刑法偽造文書罪，法院裁定四十萬元交保。基隆市長謝國樑昨上午被問到是否調整張淵翔的職務，才說要和相關單位研議，未料下午立即切割，張淵翔火速請辭獲准，職務由副處長趙明華暫時代理。

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陳抗案件多 北檢5專組輪值 國民黨417非法包圍 忠組偵辦

為處理群眾突發事件，全國各地檢署成立專責小組，而台北地檢署因陳抗案件多，勤務量大，特別成立「陳抗活動處理小組」，由黑金、重大專組「忠、愛、吉、御、射」進行輪值，國民黨四月十七日非法包圍北檢，更推倒拒馬企圖衝入，警察機關認定觸法，主動報請北檢指揮蒐證，據了解，全案將由當天值班的忠組檢察官偵辦，未來不排除傳喚國民黨主席朱立倫等人到案說明。

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租民宅、商辦 組跳板機房 詐團騙3500萬 2老闆助設斷點起訴

林姓電子遊藝場老闆涉嫌找來開設三Ｃ店的張姓友人，在北市租用民宅、商辦，籌組跳板機房，租給境外詐騙集團用來遠端連線網路銀行使用，形成警方追查洗錢的斷點，前年造成一名中央院級女研究員被「假檢警」詐走逾一五○○萬元；刑事警察局偵二大隊第二隊去年底逮林、張等九人送辦，台北地檢署將林、張二人聲押獲准，並於上月依詐欺、洗錢罪嫌起訴。

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聯合報

執政百日「不再中國優先」 川普：最成功的100天

美國總統川普廿九日於密西根州發表執政百日演說時表示，這是最成功的一百天，終於有總統以美國優先，而不是中國優先。川普再度表示，所有國家都想與他談判，包括中國大陸。

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低工資、高工時 民進黨政府勞動政見 挨轟全跳票

今天是五一勞動節，民眾黨昨天舉行記者會指出，我國工時高居亞洲第二，二○二二年每年工時二○○五小時，二○二四年更是高達二○三○小時，批評民進黨政府在解決低薪、高工時問題與職場霸凌議題上，缺乏有效作為。

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中國時報

最差百日政績 美首季GDP萎縮0.3％

美國總統川普4月29日於密西根州沃倫市（Warren）發表90分鐘談話，慶祝就職100天。他自誇這是美國所有總統任期中最成功的100天，細數跨國企業的鉅額投資為政績背書。但是商務部稍晚公布美國今年第1季實質經濟成長（GDP）意外年減0.3％，這是半世紀以來，最差的總統百日政績。專家原預期第1季GDP正成長0.4％，美股30日開盤後，道瓊下跌逾600點。

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無薪假薪資補貼 擬擴大實施

美國總統川普發起關稅戰，恐重創我國出口產業，影響勞工生計，勞動部長洪申翰4月30日在立法院受訪表示，擬擴大「僱用安定措施」適用行業，為無薪假勞工提供薪資補貼，只要是經濟部國貿署有登記的進出口廠商、過去3年有銷美實績、營收有一定比例衰退，就可提出申請，但具體啟動時機則視產業衝擊的狀況而定。

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國民黨417非法包圍北檢，由忠組檢察官偵辦，不排除傳喚國民黨主席朱立倫等人到案說明。（資料照）

警方查扣伺服器、數據機、wifi分享器、集線器、工作電腦等等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

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