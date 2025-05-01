搭火車追白沙屯媽祖想要快速出站 鐵道迷不藏私全說了！

白沙屯媽祖將於今晚起駕，往年所到之處都吸引許多民眾躦轎腳。（資料照）

2025/05/01 06:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯媽祖進香將在今天（5月1日）深夜起駕，預估有33萬人隨行，許多人都決定要搭火車去追媽祖，半線鐵道文史工作室總幹事馬昌宏表示，持「實體車票」旅客出站速度是刷卡的3倍，如要當天往返，建議在起站就要先購買回程票，才能避免排隊排太久！

馬昌宏說，今年白沙屯媽祖的起駕與回宮，預估現場都會大爆滿，因為起駕碰到5月1日勞動節，許多人都剛好放假；回宮是5月11日，剛好是星期日母親節，也是放假日。所以，要專程搭火車到白沙屯參加起駕與回宮的民眾，都要做好人擠人的心理準備。

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馬昌宏指出，根據他多年來擔任半線鐵道志工服務團團長的經驗，持「實體車票」旅客出站速度是刷卡的3倍，盡量不要使用手機票證。如果不是要跟媽祖一起徒步進香的香客，建議在起站就要先購買回程票，要不然光是排隊買票就會排到地老天荒。

馬昌宏說，許多人都已經習慣拿悠遊卡搭火車，但他也常看到，有人到了白沙屯站才發現餘額不足，還去要排隊儲值，或是出站才要補票，但因為白沙屯站很小，空間有限，機台也有限，建議最好是出發就先儲值足夠的金額，購票請購買足額車票。

馬昌宏提醒，由於白沙屯車站月台及旅客通道狹窄，依照往年經驗，起駕與回宮的當日搭車到達白沙屯車站，從下車至出站過程約需30到40分鐘，如剛好兩列車同時進站，出站時間大約需要40到60分鐘，敬請配合工作人員引導耐心排隊順序出站，嚴禁攜帶氣球進站，月台禁止撐傘、拿自拍棒、及任何長形物體，以避免電擊意外，進站隨身香火請熄火，避免煙燻他人。

白沙屯媽祖曾經在彰化縣政府停駕，吸引大批信眾前往膜拜。（資料照）

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