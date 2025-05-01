美國與烏克蘭達成共識 簽署關鍵礦產協議

美國財政部4月30日宣布，已和烏克蘭簽署了事涉烏克蘭稀土資源的「經濟夥伴關係」協議。圖為烏克蘭礦場。（法新社）

2025/05/01 07:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部4月30日宣布，已和烏克蘭簽署了事涉烏克蘭稀土資源的「經濟夥伴關係」協議。協議將允許美國獲取烏克蘭的稀土礦產，以換取在烏克蘭設立「重建投資基金」。

綜合外媒報導，這項涉及烏克蘭關鍵礦產資源的經濟協議，原先是烏克蘭總統澤倫斯基今年2月訪美時要簽署完成，但澤倫斯基與美國總統川普、副總統范斯在白宮爭吵，導致澤倫斯基出訪行程提前結束，因而使經濟協議延宕至今，後續經由美烏政府持續協調，最後才簽署完成。

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）30日在一份聲明中指出，這項協議清楚地向俄羅斯傳達一個訊息，就是美國川普政府長期致力於推動「以自由、主權和繁榮的烏克蘭」作為核心的和平進程；需要明確指出的是，任何資助或供應俄羅斯戰爭機器的國家或個人，都不得從烏克蘭的重建中獲益。

烏克蘭第一副總理、經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）代表烏克蘭政府在華府簽署協議，斯維里登科表示，協議條款內容之一是「礦產完整的所有權與控制權仍由烏克蘭掌握」。斯維里登科指出，由烏克蘭國家決定在何處開採、開採何種資源，地下資源仍歸烏克蘭所有，這一點在協議中有明確規定。

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