爆竹炸裂聲大響！台南金紙店凌晨大火 老闆夫妻命危送醫

火災發生時爆竹聲連連，現場相當危險。（記者王捷攝）

2025/04/25 06:24

〔記者王捷／台南報導〕今凌晨2時許，台南一間金紙店發生火災，該店為三層樓透天住宅，其中，吳姓老闆夫妻受困在二樓，因二樓是倉庫兼起居空間，金紙幾乎疊到了天花板，導致搜救困難，直到清晨5點夫妻2人才被救出，但已失去呼吸心跳。

據了解，這間位於北區文賢路上的金紙店已開設數十年，平常由吳姓老闆與妻子經營，兒子有時會回來幫忙，一樓為店面、二樓為起居空間兼倉庫，三樓也屯滿金紙與爆竹，今天凌晨店家發生火災時，火勢引燃爆竹導致炸裂聲四起，驚動周圍鄰居。

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消防隊員進入店面後，發現成堆金紙悶燒，幾乎沒有安全通道可進入救援，因此同步加派另一組人員從外部架設梯子進入二樓，這才發現二樓堆放更多金紙，甚至疊到接近天花板的高度，且整棟住宅因防火巷極為狹窄，消防員無法從後門進入，僅有單一出入口，加上爆竹不斷被引燃，現場相當危險。

爆竹約在火災發生30分鐘後才燒完，但火勢已延燒至相連建築物，消防人員加快救援腳步，但夫妻受困的二樓通道狹窄，兩旁都有悶燒的金紙，消防員輪班從外部架設的消防梯爬上二樓，先清除救援通道，終於在將近4點時，先救出吳老闆，並運用平時消防梯救援訓練，將吳男扛起、爬下消防梯。

然而，現場指揮官認為這樣的救援方式仍過於危險，且好不容易清出的救援通道又再度遭金紙悶燒復燃阻塞，因此改由雲梯車接應隊員上二樓輪班搶救，隔了一個多小時，在清晨5點時，終於再救出老闆娘。

吳姓老闆與妻子獲救時已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，目前消防局仍在調查起火原因。

金紙店因囤放大量金紙與爆竹，引起大量濃煙。（記者王捷攝）

消防員將林姓老闆娘放在長背板上，由雲梯車運送到一樓。（記者王捷攝）

吳老闆的鄰居祈求一切平安。（記者王捷攝）

吳姓老闆被消防員扛出火場。（記者王捷攝）

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