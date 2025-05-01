官方證實 馬斯克不再固定到白宮上班

科技富豪馬斯克已成為手持電鋸、深夜發文、頭戴川普競選標語帽子的政策代言人。（歐新社）

2025/05/01 06:01

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約郵報（New York Post）4月29日獨家披露，美國總統川普顧問、全球首富馬斯克，已不再經常出沒於白宮，改為透過電話與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）聯繫。

此前從未傳出馬斯克將不再現身白宮辦公。馬斯克在川普政府內屬特別政府僱員，稍早曾表示將逐漸淡出由他領軍的非聯邦政府編制內新設機構「政府效率部」（DOGE），回歸商界。DOGE總部位於白宮建築群中的艾森豪行政大樓，與川普辦公的橢圓形辦公室僅數步之遙。

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威爾斯在針對川普重新執政滿百日接受紐郵訪問時表示，她現在都是和馬斯克通電話，而不是親自會面…儘管馬斯克沒有現身白宮，「但這真的沒什麼關係」。威爾斯強調，馬斯克的DOGE人馬並未移動位置，會繼續在白宮西廂旁的艾森豪大樓上班。

馬斯克在川普回鍋白宮之初扮演重要角色，目前並不清楚他在淡出公職後，會以何種頻率重返白宮園區以提供建言。過去數月，馬斯克會在白宮橢圓形辦公室親自向川普簡報、出席內閣會議，以及登上「空軍一號」陪同川普前往各地。

威爾斯說，馬斯克並未完全退出，只是不像過去那麼頻繁出沒白宮；DOGE人員仍在其職，也一直做得很好；馬斯克只是稍微退居二線，「但他肯定不會放棄。他的人馬也絕對不會。」

馬斯克日前在其擔任執行長的特斯拉（Tesla）財報電話會議上表示，DOGE的主要工作已完成，他大概會在5月大幅減少分配給DOGE的時間，預計每週只會花一兩天來處理政府事務。

隨著馬斯克在華府的影響力不斷擴張，民調顯示，他的人氣已有所下降。

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