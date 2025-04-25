罷免陳俊宇涉幽靈連署 國民黨3黨工聲押禁見

宜蘭地檢署昨偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，首波約談15人，檢方漏夜偵訊後，黨部主任李姿慧（左1）等3名黨工遭聲押禁見，中間為縣黨部四組總幹事汪柏均5萬元交保。（民眾提供）

2025/04/25 07:47

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〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署昨偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，首波約談15人，朝個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。檢方漏夜複訊後，至少有提議罷免領銜人李惠玲、縣黨部前書記長俞凌傑等13人暫列被告，除李惠玲等9人3萬元至20萬元不等交保、1人請回外，俞凌傑等3名黨工今天凌晨聲押禁見，宜蘭地院預計上午9點半召開羈押庭。

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檢警調昨上午兵分多路，前往國民黨宜縣黨部及領銜人李惠玲、推動罷免案人員家中等6處據點搜索；據了解，從縣黨部帶走2袋文件，同時約談李惠玲、俞凌傑等多人。國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌昨晚返國，外傳近日可能將被約談。

李惠玲等人昨天晚間陸續移送地檢複訊，經檢方漏夜複訊後，縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧聲押禁見，凌晨約3點多移送宜蘭地院；領銜人李惠玲20萬元交保、副領銜人官天德15萬元交保。

縣黨部四組總幹事汪柏均5萬元交保、黃國蘭黨部主任李春燕5萬元交保、黃國蘭黨部主任詹清華5萬元交保；羅東民眾服務站主任林子平3萬元交保、五結民眾服務站主任謝火木5萬交保；黨員夏姓夫妻以各3萬元交保，張姓黨員請回。

宜檢接獲立委陳俊宇罷免提議涉嫌偽造情資，指派檢察官偵辦，並向中央選舉委員會、宜蘭縣選舉委員會，調取罷免提議資料分析比對查證；據了解，涉死亡（幽靈）連署47份、涉偽造（冒名）連署10多份，涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

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