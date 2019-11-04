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韓辦：韓民調落後6％ 11月中有機會打平

韓辦民調落後蔡英文6%。圖為韓國瑜泰雅族的頭目裝。（資料照）

韓辦民調落後蔡英文6%。圖為韓國瑜泰雅族的頭目裝。（資料照）

2019-11-04 11:06:06

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜拋出政策議題，民調有回升跡象，韓國瑜競選總部發言人葉元之表示，內部民調韓國瑜僅落後總統蔡英文約6%，在韓國瑜不斷提出可行的政策加上民進黨不停失分下，一來一往民調一定會越來越接近，到了11月中就有機會打平。

葉元之今在國民黨中央黨部受訪時表示，在內部民調顯示，韓國瑜與蔡總統的民調差距縮小到6%上下，應是韓提出很多政策，民眾認為政策是可行的願意支持，而民進黨一直失分，支持「反送中」，結果黃之鋒要來，蔡總統不見，陳同佳要投案，放棄司法管轄權，讓大家看出「反送中」只是選舉口號，破功了，加上韓提出懷孕外配不受6個月限制直接納入健保，重視外配福利，結果民進黨選舉操作抹黑成中國孕婦來台用健保，一連串作為可以看出民進黨只會選舉，根本不把人民放在眼裡。

葉元之認為，一來一往下來，民調一定會越來越接近，相信11月中民調打平是有機會的，韓國瑜會照既定步驟，進行全台環島傾聽學習之旅，提出民眾關心的政策。

葉元之說，現在民進黨可能急了，對韓國瑜的一舉一動都非常關注，這也是好事，韓本來就希望選戰主軸回到國政討論，大家可以針對國政不斷攻防，提出更福國利民的政策，讓大家做選擇。

對於韓國瑜妻子李佳芬提到學貸沒有繳，政府吞了就好的言論，葉元之澄清，不要斷章取義，李的意思是希望政府不要因噎廢食，不要把學生當賊，教育的投資非常重要，學貸不該壓的學生喘不過氣，政府應該盡一切可能協助學生。

葉元之指出，關於韓國瑜的學貸免利政策，即便出現「套利」行為，1年也才3千多元而已，相信學生不會做這樣的事情，更何況學貸的錢是直接進入學校，學生也拿不到，政府不要對韓提出的政策就全部往負面去講，相關細節國政顧問團會提出完整說帖讓外界了解。

此外，外傳韓國瑜的副手人選，國民黨立委江啟臣可能是黑馬，葉元之說，副手人選由韓國瑜本人親自處理，一直有按照規劃徵詢中，時間到了會對外界公布，媒體也可以去關心民進黨的副手人選，或許可以問一下行政院長蘇貞昌或前行政院長賴清德。

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