愈輸愈慘！ 韓國瑜大輸小英26.1個百分點

2019-09-25 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘正式退出2020年總統大選後，最新民調顯示，在回歸藍綠對決的形勢下，總統蔡英文獲得54.8％的支持率，國民黨總統參選人韓國瑜則獲得28.7％的支持率，雙方相差26.1個百分點。

《匯流新聞網》最新民調顯示，蔡總統和行政院長蘇貞昌施政表現持續回穩，帶動總統大選的支持度。在藍綠對決的態勢下，蔡總統獲得54.8％民眾支持，高雄市長韓國瑜則有28.7％支持者，另外有16.5％的人未做出決定。蔡英文支持率與上月比較成長3.0個百分點，韓國瑜也稍增1.1個百分點，雙方差距仍高達26.1個百分點。

如果喜樂島聯盟推出前副總統呂秀蓮參選，在蔡、韓、呂3人上，蔡總統仍有55.6％的民眾支持率，韓國瑜獲得30.0％的民眾支持，呂秀蓮則有5.8％的人力挺。交叉分析顯示，呂秀蓮現在獲得的支持者中，比率較高的是民眾黨的10.7％、時代力量的8.2％。

《匯流新聞網》委請趨勢民意調查公司執行民調，調查對象為戶籍在台澎金馬22個縣市，年滿20歲的一般民眾，調查採用家戶電話調查隨機抽樣，時間在9月19至20日晚間進行，共計完成1085份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法