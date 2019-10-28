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民調雖慘敗…韓國瑜「苦民所苦」民調︰領先蔡英文11個百分點

高雄市長韓國瑜到順澤宮參拜。（記者顏宏駿攝）

高雄市長韓國瑜到順澤宮參拜。（記者顏宏駿攝）

2019-10-28 16:46:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕選戰倒數，藍綠兩軍交鋒，今天又有最新民調出爐，總統蔡英文持續穩定領先，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天到彰化縣拜票受訪時表示，民心比民調重要。

高雄市長韓國瑜到順澤宮參拜，戴冠軍帽，領穿雲箭。（記者顏宏駿攝）

面對記者對於「民調落後」的提問，韓國瑜反而提及一份他較能「苦民所苦」的民調，這份民調比較蔡英文與韓國瑜「誰較能苦民所苦？」結果韓國瑜領先蔡英文11個百分點，對此，韓國瑜說，這份民調顯示民進黨執政3年半，人民過得很辛苦，所以在下一次大選時，民眾會選擇最能了解人民心聲的總統候選人，人民會認為他最能苦民所苦，所以「民心比民調重要」。

高雄市長韓國瑜到順澤宮參拜。（記者顏宏駿攝）

韓國瑜今天下午到埔鹽鄉的順澤宮參拜，順澤宮因挪威籍鐵人三項好手艾威戴帽奪冠而爆紅，蔡英文已於本月初前來參拜同時戴上冠軍帽。

今天韓國瑜也接受廟方的贈帽，他當場戴上，另外他還收到一支「穿雲箭」，這是當地支持者送給他的賀禮，預祝他高票當選。

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