韓粉灌票灌到贏？《天下》網路投票 韓國瑜民調破8成

2019-10-08 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期在各家民調中，都落後總統蔡英文至少10個百分點，日前有韓粉認為民調不準，自辦「街頭民調」，結果韓大勝蔡，讓韓粉信心大增。甚至在《天下雜誌》舉辦的網路投票中，韓國瑜以超過8成的得票率大勝蔡英文，但這結果遭網友狂酸，「是灌票灌到贏的吧」。

《天下雜誌》日前發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，韓在22縣市中滿意度墊底，調查結果惹來韓粉質疑，認為調查是將前任民進黨執政成績算給韓國瑜。《天下雜誌》事後發聲明強調，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

事後，《天下雜誌》也在臉書舉辦網路投票，截至7日晚間11點半，在藍綠對決下，韓國瑜以87%的支持度大勝蔡英文的13%，雙方差距達到74%，目前已累積近19萬人投票，仍正在統計中，懸殊的差距也讓韓粉嗨翻。

但相關投票被轉貼到罷韓臉書社團「公民割草行動」與臉書粉專「不禮貌鄉民團」後，被許多網友酸爆，紛紛留言「是灌票灌到贏的吧」、「他們開心就好，反正開心剩沒幾個月」、「我們活在平行時空嗎」、「沒有100%，一定是造假的」、「應該是大贏87.87%」、「不錯不錯 繼續保持 一開票就知道了」。

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